Rodrigo Amarante diz que gastou todo dinheiro ganho com Los Hermanos

Rodrigo Amarante em foto de divulgação do segundo álbum solo, 'Drama' Crédito: Eliot Lee Hazel / Divulgação

Vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, Rodrigo Amarante está lançando seu segundo disco solo "Drama". Em conversa à revista Trip para divulgar o trabalho, o músico contou um pouco da sua vida e revelou que gastou todo o dinheiro ganho com o Los Hermanos ajudando a família, e não se arrepende.

"Não me arrependo, porque comecei a ganhar dinheiro com vinte e poucos anos. Era uma grana boa, mas se você tem uma família que precisa de ajuda, você não vai ajudar? Eu não me arrependo, está tudo certo", disse.

No bate-papo, além de falar do álbum, ele fez um balanço da trajetória. Ele contou que deixou o país porque precisava de um recomeço.

"Ter ficado famoso nunca me incomodou. Mas algo cansativo, eu me lembro, foi que ficou cada vez mais difícil conhecer alguém que não tinha uma noção preconcebida de mim. A sensação era de que alguma coisa me foi roubada, eu não tinha a oportunidade de me apresentar do zero. Mas olhar para isso é ver a parte vazia do copo. Eu tive grande sorte e privilégio de escrever música para o Los Hermanos; pude ajudar a minha família. Acho válido também abrir o meu coração e expor esse outro lado", contou à Trip.