Pete Townshend, da banda The Who, lança o livro 'A Era da Ansiedade'

Meu principal objetivo era fornecer a mim mesmo uma história sólida o suficiente para sustentar um libreto de ópera que eu tinha que escrever. Em 2008, quando comecei a pesquisar, conversando com amigos, percebi que o medo e a ansiedade estavam aumentando ao meu redor muito rapidamente. Na verdade, durante o processo de escrita, o chão se moveu sob mim, de modo que, quando o romance foi publicado, já estávamos profundamente ansiosos com o aquecimento global e a pandemia, que se seguiu alguns meses depois. Então, percebi que tinha que tomar uma posição sobre muitos assuntos que antes não havia considerado especialmente importantes para mim. Perguntaram-me o que eu pensava, quais eram minhas ideias políticas, qual era a minha posição moral em relação a muitas questões. Foi então, em 2019, que tomei consciência da incrível velocidade com que a sociedade vinha evoluindo enquanto escrevia meu romance. Meras opiniões estão sendo rejeitadas. Há muito melodrama, quando deveria haver atenção ao real drama que nos ameaça. Desperdiçamos 75 anos tentando encontrar alguém a quem culpar pelo que agora é visto como negligência por parte dos líderes políticos. E, ainda assim, agora está claro que não podemos esperar que os políticos façam algo de útil sem uma postura revolucionária e ativista que todos devemos assumir.