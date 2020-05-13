Rapper Drake posta que ouviu música de capixaba Silva: 'Valeu'

O cantor capixaba Silva (esquerda) e o rapper canadense Drake (destaque, direita) Crédito: Montagem A GAZETA

Silva acordou nesta quarta (13) com um motivo a mais para sorrir mesmo em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus . O rapper canadense Drake postou em seus stories do Instagram que estava escutando "Fica Tudo Bem", música do cantor capixaba em parceria com Anitta , e os fãs logo se encarregaram de informar o artista brasileiro sobre a novidade.

Pelo Twitter, um perfil de notícias de Silva publicou um print do post feito pelo rapper e o capixaba não só compartilhou o clique da tela como agradeceu: "Valeu". Só no Spotify, a canção tem mais de 48,2 milhões de plays.

Os fãs reagiram e, é claro, rasgaram elogios ao cantor. "De Vitória para o mundo", escreveu um. Outro legendou: "Estava ouvindo agora há pouco esse hino atemporal. 'Fica Tudo Bem' ficará para a eternidade como um clássico da nossa época".