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Rapper Drake posta que ouviu música de capixaba Silva: 'Valeu'

Artista canadense começou o dia ouvindo 'Fica Tudo Bem', de Silva com Anitta, e cantor capixaba foi para a web agradecer o prestígio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 11:06

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 11:06

O cantor capixaba Silva (esquerda) e o rapper canadense Drake (destaque, direita)
O cantor capixaba Silva (esquerda) e o rapper canadense Drake (destaque, direita) Crédito: Montagem A GAZETA
Silva acordou nesta quarta (13) com um motivo a mais para sorrir mesmo em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. O rapper canadense Drake postou em seus stories do Instagram que estava escutando "Fica Tudo Bem", música do cantor capixaba em parceria com Anitta, e os fãs logo se encarregaram de informar o artista brasileiro sobre a novidade. 
Pelo Twitter, um perfil de notícias de Silva publicou um print do post feito pelo rapper e o capixaba não só compartilhou o clique da tela como agradeceu: "Valeu". Só no Spotify, a canção tem mais de 48,2 milhões de plays. 
Os fãs reagiram e, é claro, rasgaram elogios ao cantor. "De Vitória para o mundo", escreveu um. Outro legendou: "Estava ouvindo agora há pouco esse hino atemporal. 'Fica Tudo Bem' ficará para a eternidade como um clássico da nossa época".

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Vários internautas também reagiram à novidade com GIFs de Drake. 

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