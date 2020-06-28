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Privacidade no reality

Rafael e Matheus fazem primeira suíte gay do De Férias com o Ex Brasil

Recém-chegado ao programa preferiu levar o ex para a privacidade, mesmo após flertar com Jarlles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 16:22

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 16:22

Rafael e Matheus protagonizam a primeira suíte gay do De Férias com o Ex Brasil
Rafael e Matheus protagonizam a primeira suíte gay do De Férias com o Ex Brasil Crédito: Reprodução
Não haveria melhor maneira para o De Férias com o Ex celebrar o Mês do Orgulho LGBT+ do que com a primeira suíte gay da versão brasileira do programa.
No último episódio da sexta temporada do reality show, exibido na quinta-feira (25), a casa recebeu o ex de Rafael Vieira, Matheus Magalhães. Aos 31 anos, ele é publicitário e nasceu em Presidente Prudente, em São Paulo.
Além do próprio Rafael, esperaram o novato na praia Igor e Jarlles, que estava empolgada com a possível chegada de outro LGBT ao programa. Foi com ele, no fim, que Matheus decidiu ir para seu primeiro date.
Depois de beberem e trocarem um beijo na piscina, no entando, Matheus decidiu ir para a suíte com o ex, Rafael. Essa foi a primeira vez que dois homens foram juntos para a suíte na versão brasileira do reality show.
Mas a dupla não relembrou a época de namoro. Segundo o recém-chegado, ele queria ir para a suíte master com alguém que conhecia para poder se inteirar sobre o que estava acontecendo no reality show e sobre os outros participantes.

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Nas redes sociais, Rafael respondeu quem achou que a dupla desperdiçou a suíte. "Ninguém é obrigado a transar lá dentro! Demorou mais de quatro dias para eu e o Jarlles nos sentirmos à vontade para deixar o sexo rolar. Com o Matheus foi a mesma lógica", escreveu.
"Usamos o tempo e a maturidade para conversar sobre nossas vidas e não houve espaço para tesão ou segundas intenções. E tá tudo bem!"
Em episódios passados, Rafael e Jarlles já haviam protagonizado o primeiro beijo entre dois homens do programa e chegaram a ir para baixo do edredom. Talvez por isso, Rafael não escondeu o ciúme quando seu ex quis ir para um date com Jarlles. Parece que um triângulo amoroso foi formado.

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