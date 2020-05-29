Raphael De Angeli: 'Isolamento foi necessário para a Europa enfrentar a covid-19'

Tenho uma rede grande de amigos brasileiros aqui na França. Quem trabalha para empresas francesas cumpre uma carga horária menor durante a semana. Poucos conhecidos trabalham na linha de frente da saúde e precisam ir aos hospitais. Aos poucos, as pessoas estão tentando se reencontrar para matar a saudade, mas com todos os cuidados devidos. Sem abraço, sem beijo e sem contato físico. Aglomerações acima de 10 pessoas ainda estão proibidas, seja na rua ou dentro das casas. As pessoas com quem me relacionei nesse período foram os vizinhos. Nesses 55 dias de bloqueio total, saí para a rua por necessidade, mais ou menos, dez vezes. Na sexta ou sétima, estava voltando do mercado e passei por um restaurante perto de casa onde um amigo francês trabalha. Ele estava fazendo uma manutenção no local, e foi a primeira vez que eu vi, pessoalmente, alguém que conhecia antes dessa pandemia. Tive a primeira reação de cumprimenta-lo, mas, imediatamente, parei e nos falamos a distância, perguntamos se estava tudo bem. É estranho, esquisito, mas é o necessário. Ainda não há outra solução a não ser o distanciamento social.