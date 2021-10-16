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Rafa Brites diz comemorar aniversário com desapego e amadurecimento

Apresentadora escreveu uma reflexão sobre desapego
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2021 às 13:07

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 13:07

Rafa Brites em viagem na Bahia
Rafa Brites em viagem na Bahia Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Rafa Brites, 35, comemora seu aniversário neste sábado (16) com uma reflexão sobre desapego de peças de grifes, maternidade e amadurecimento.
Ela escreve que nota diferenças no que dava valor aos 25 anos, quando se presenteou com um relógio da grife suíça Rolex, e agora aos 35, vendendo o item, que já não se adequa ao seu estilo.
"Eu fui me desprendendo de convenções sociais, inventei uma profissão nova, inventei um casamento diferente da maioria, tive a coragem há 5 anos de dizer que amamentar doía, que ser mãe me aprisionava... E assim a cada ano me desprendendo mais", escreveu na publicação em seu perfil do Instagram.
Brites é casada com o jornalista Felipe Andreoli, com quem já tem um filho, Rocco, 4, e está grávida de Leon. Também no post, ela diz que a maternidade intensificou o seu medo da morte.
"Quanto mais eu me desapego da matéria, mais sobre amor para as pessoas, para a natureza, para o tempo. E a contagem é sempre regressiva não é mesmo? Então como não tornar a vida fúnebre?", seguiu no texto.

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