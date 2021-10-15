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Irmã de Neymar volta a alfinetar Galvão Bueno após vitória da seleção

Rafaella Santos, irmã do atleta, voltou a falar sobre o áudio vazado no jogo anterior da seleção em que o narrador teria chamado Neymar de "idiota"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2021 às 16:42

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:42

Rafaella Santos posa em mansão no Joá, no Rio de Janeiro
Rafaella Santos posa em mansão no Joá, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram
Após a goleada do Brasil por 4 a 1 contra o Uruguai na noite desta quinta (14), Rafaella Santos, irmã de Neymar, voltou a falar sobre o áudio vazado no jogo anterior da seleção em que o narrador Galvão Bueno teria chamado o atacante de "idiota".
Em vídeos postados no Stories do Instagram usando um filtro com o rosto de Neymar, ela disse: "Gol do irmão, check. UFC check também, porque apanhou bastante [...] E teve microfone desligado, check também, mas tudo bem."
A polêmica começou após o jogo de domingo (10), quando o Brasil empatou com a Colômbia em disputa válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, o repórter Eric Faria dizia na transmissão ao vivo na Globo, que Neymar saiu rapidamente do gramado depois que o árbitro encerrou a partida. Na sequência, é possível ouvir alguém dizendo "idiota" -a voz parece ser a de Galvão Bueno.
Nem a Globo nem o narrador se manifestaram sobre o ocorrido. Nas redes sociais, Rafaella Santos já tinha alfinetado Galvão. "Um senhor que na transmissão chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?", indagou ela.
Essa não é a primeira vez que há um desentendimento público que envolva Neymar, Galvão e a própria Rafaella.
Em setembro, ela ficou na bronca com Galvão Bueno após comentários do narrador sobre a conduta do craque brasileiro da seleção. Na transmissão do jogo entre Brasil e Peru, Galvão disse que faltava autocontrole ao atleta, algo que o Messi já tinha.
Irritada pela comparação e pelo comentário, Rafaella sugeriu que o próprio locutor da Globo entrasse em campo para sentir a pressão e as posteriores dores após um jogo decisivo.
"Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha e não tem que falar nada. Que conduta o quê. Não é você que sente dor depois do jogo não, né? Me poupe", disse na ocasião.

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