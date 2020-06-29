Protagonista de 'OITNB' assume namoro com cantora no Dia do orgulho LGBT+

A atriz Taylor Schilling como Piper Chapman, de Orange Is the new Black, da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Taylor Schilling, 35, conhecida por interpretar Piper na série "Orange is the New Black", assumiu neste domingo (28), no dia do orgulho LGBTQ+, seu relacionamento com a cantora e artista visual Emily Ritz.

Ritz foi a primeira a publicar uma foto das duas abraças em seu Instagram Stories, e escreveu: "Eu não poderia estar mais orgulhosa de estar ao seu lado, Taylor Schilling. Feliz dia do orgulho LGBTQ+!".