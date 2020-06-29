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Protagonista de 'OITNB' assume namoro com cantora no Dia do orgulho LGBT+

'Não poderia estar mais orgulhosa de estar ao seu lado', diz Emily Ritz a Taylor Schilling
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:31

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:31

A atriz Taylor Schilling como Piper Chapman, de Orange Is the new Black, da Netflix
A atriz Taylor Schilling como Piper Chapman, de Orange Is the new Black, da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Taylor Schilling, 35, conhecida por interpretar Piper na série "Orange is the New Black", assumiu neste domingo (28), no dia do orgulho LGBTQ+, seu relacionamento com a cantora e artista visual Emily Ritz.
Ritz foi a primeira a publicar uma foto das duas abraças em seu Instagram Stories, e escreveu: "Eu não poderia estar mais orgulhosa de estar ao seu lado, Taylor Schilling. Feliz dia do orgulho LGBTQ+!".
Schilling republicou a foto em seu Instagram, assumindo pela primeira vez um relacionamento publicamente. Anteriormente, a atriz já havia dito que não se encaixada em "rótulos" de sexualidade.

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