Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LGBT

Protagonista da série bíblica 'Lia', Bruna Pazinato assume homossexualidade

Em vídeo, atriz fala sobre orientação sexual: 'Essa sou eu mesma me permitindo ser livre'

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 17:53
Bruna Pazinato assume homossexualidade
Bruna Pazinato assume homossexualidade Crédito: Instagram/bpazinato
Bruna Pazinato, que protagonizou a minissérie evangélica "Lia" e deu vida à Rebeca em "O Rico e Lázaro", ambos na RecordTV, assumiu sua homossexualidade em um vídeo compartilhado em seu Instagram nesta sexta-feira (25). Na carta-aberta, na qual fala sobre as descobertas dos últimos meses ela diz ter se reencontrado e que isso foi "a parte mais linda" de tudo.
"Ser mulher, artista e lésbica em uma sociedade majoritariamente machista é uma luta diária. A gente tem que se provar todos os dias. Eles falam 'desse jeito não vai dar certo', 'vai perder o papel se falar isso'. A gente tenta enfrentar, mas por muitas vezes cede. Cedíamos! No passado, hoje não mais. Inclusive essa deve ser a primeira vez que você me ouve falar ser lésbica abertamente. Já estava na hora né, Brasil?!", disse a atriz, que também é cantora.

Veja Também

Biel e Léo Áquilla farão cena de sexo em filme, diz colunista

Após capixaba, sobrinho de Malafaia rebate Valadão por polêmica de HIV

J.K. Rowling recebe críticas por transfobia em 'Troubled Blood'

Pazinato continuou seu desabafo dizendo que não ter contado as histórias das mulheres que inspiraram seu EP de estreia "Afrodisíaca", lançado em 2019 a fazia sentir que sua arte não foi entregue de forma completa. "A gente se coloca numa redoma, se blinda, a fim de não querer machucar ninguém ou até mesmo não perder o emprego e nessa busca nos machucamos. Na busca de não perder o emprego, perdemos oportunidades únicas que passaram e nem vimos", ponderou
Ela finalizou o relato dando, o que pode ser chamado de grito de liberdade. "Isso é passado! Entendam: isso não é uma saída do armário ou coisa do tipo. Eu nunca estive lá! Essa sou eu mesma me permitindo ser livre, podendo contar e cantar meus amores e paixões de forma inteira. Eu estou aqui. Completa", finalizou a artista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados