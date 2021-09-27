Pétala Barreiros diz que ex usa Lívia Andrade para atingi-la: "Covarde"

A influenciadora Pétala Barreiros Crédito: Instagram/petalagb

E as tretas entre a influenciadora digital Pétala Barreiros e a ex-jurada do SBT, Lívia Andrade, parecem não ter fim. Para quem não sabe, Pétala é ex-mulher de Marcos Araújo, empresário de Gusttavo Lima e Alok, que, atualmente, namora Lívia.

De acordo com o portal UOL, nesta segunda (27), a influencer fez um desabafo nas redes sociais após Lívia Andrade recuperar vídeos de denúncias contra o pai da influenciadora. Em 2011, Altemir Barreiros e seu irmão, Altair, foram presos em flagrante por suspeita de tentarem roubar joias no interior de São Paulo.

No Instagram, Lívia publicou storys com imagens do "Hoje em Dia" (TV Record), comentando o caso e soltando indiretas do tipo, "exemplo vem de casa?"

Lívia Andrade postou acusações contra o pai e o irmão de Pétala Barreiros nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram @liviaandradereal

A ex de Marcos, então, reclamou como se não houvesse amanhã. "Mais uma vez o meu ex se escondendo atrás da namorada dele pra me atingir. E mais uma vez, desde o início do ano, ela buscando atingir o meu pai. Tô muito nervosa, porque eu não aguento mais as acusações contra meu pai", disse Pétala, também em seus Stories.

Na sequência, ela mandou um recado para o ex, Marcos Araújo, mas sem mencionar o nome do empresário presidente da Audiomix. "Para de se esconder atrás da sua namorada. Você tá usando ela pra falar do meu pai. Por que você não fala de mim? Porque você não tem nada pra falar de mim. Tá tentando se esconder atrás de uma história para maquiar tudo que você me fez".

Ainda, segundo o portal, Pétala mandou um recado diretamente para a apresentadora. "Lívia, você não tem nada a ver com essa história, você não é minha ex, não é o pai dos meus filhos! Me deixa em paz, pelo amor de tudo que tem de mais sagrado. Tudo que eu for falar eu vou falar com provas. Eu não falo nada da boca para fora. Lívia você não entende que ele está te usando como uma pecinha de xadrez? Ele só tá fazendo isso pra me atingir, é a única motivação dele, e você está sendo usada. Como você se coloca nesse papel? Você não é feminista? Isso que eu não entendo. Você não consegue enxergar isso? Está todo mundo vendo", disparou.

CONFUSÃO

No início de 2021, Pétala Barreiros acusou Marcos Araújo de agressão e traição. Na época, em uma série de vídeos publicados, ela revelou ainda estar recebendo ameaças por ter se pronunciado sobre o caso.

Pétala e Marcos, que são pais de Lucas e Lorenzo, vêm travando uma disputa judicial depois que ela falou abertamente sobre a relação. O empresário conseguiu uma decisão judicial favorável, que impede que Pétala escreva algo relacionado a ela em qualquer mídia e a ex-mulher conseguiu uma medida protetiva contra o rapaz