Lívia Andrade acompanha namorado em exame de DNA do filho de Pétala Barreiros

Lívia Andrade é vista com seguranças em exame de DNA do filho de Pétala e Marcos Araújo Crédito: Instagram/a7yanka

A apresentadora Lívia Andrade, 38, foi flagrada, nesta terça (21), acompanhando seu namorado, o empresário Marcos Araújo, 46, durante a realização de um exame de DNA para confirmar a paternidade do filho mais novo da influenciadora Pétala Barreiros, 21.

Andrade estava do lado de fora do prédio quando foi filmada por Yanka Barreiros, irmã de Pétala. "Olha a presença ilustre, que linda, veio toda arrumada", ironizou Yanka antes de a apresentadora, que estava ao lado de um segurança, responder com um "bom dia".

Marcos Araújo é dono da Audiomix, empresa que gerencia a carreira de artistas como Gusttavo Lima e Matheus e Kauan, e foi casado com Pétala Barreiros até março do ano passado. Eles têm um filho de sete anos. O DNA seria para confirmar a paternidade do caçula, de apenas nove meses.

Yanka Barreiros, que acompanhou a irmã durante o exame do sobrinho, afirmou que Araújo fez daquele momento "um show". "Você é muito previsível. Todo esse show com mais de quatro seguranças armados intimidando eu e minha irmã. Quem precisa de proteção é minha irmã."

Pétala também comentou nas redes sociais e afirmou que "não foi um dia fácil, mas nada que não tenha passado antes". "Na primeira vez em que passei por isso foi muito mais difícil, eu tinha 15 anos. Mas hoje eu sou uma mulher forte. E a única coisa que quero é proteger os meus filhos e vou fazer isso."

No início deste ano, os conflitos envolvendo Marcos Araújo e Pétala Barreiros se tornaram públicos após ela acusar o empresário de diversos abusos ao longo do relacionamento e de ser um pai ausente. Ela chegou a conseguir uma medida protetiva contra ele. Araújo nega as acusações.

A influenciadora Pétala Barreiros Crédito: Instagram/petalagb

Na mesma época, veio a público o relacionamento de Araújo com Lívia Andrade, que ela negou ter começado quando o empresário ainda estava casado. "Eu não tenho que vir aqui dar satisfação. E isso não é esconder, é apenas não expor. Trato as coisas pessoais no pessoal", disse na ocasião.

A reportagem tentou contato com Marcos Araújo e Lívia Andrade, mas sem sucesso. Ao UOL, os advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Velloso, que representam a apresentadora, afirmaram, em nota, "que se espera de alguém em relacionamento saudável que acompanhe a outra pessoa em um momento delicado."

Os advogados afirmaram ainda que Pétala "está proibida por decisão judicial de citá-lo. Da mesma forma, não é permitido que sua irmã drible a Justiça, expondo a criança e demais envolvidos, para ataques nas redes sociais". E acusam a influenciadora de cometer "crime de stalking contra Lívia Andrade".