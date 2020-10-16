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Lívia Andrade lamenta não ter se despedido de Silvio Santos em sua saída do SBT

'(A emissora) foi uma escola para mim, mas chega um momento que precisamos sair e crescer', revelou a artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 19:18

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:18

Após sair do SBT, Lívia Andrade, 37, disse que a emissora foi uma escola para ela e que só lamenta não ter se despedido de Silvio Santos.
A apresentadora Lívia Andrade
A apresentadora Lívia Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @liviaandradereal
"Já recebi outras propostas enquanto estava no SBT, mas na última vez o Silvio me pediu para seguir. Fiquei, mas agora só tenho a agradecer a ele e fiquei sentida somente por não ter me despedido dele", afirmou a artista, em entrevista ao apresentador Otaviano Costa, no portal UOL.
A apresentadora, que desde 2008 participava do "Jogo dos Pontinhos", no "Programa Silvio Santos", um dos principais sucessos do canal, afirmou que a decisão de sair foi acertada em comum acordo com a emissora. "O SBT foi uma escola para mim, mas chega um momento que precisamos sair e crescer. Eu já fiz de tudo lá".

BAIXAS

Assim como Andrade, outros artistas deixaram a emissora nas últimas semanas, como Carlinhos Aguiar, Mamma Bruschetta e Leão Lobo. Os jornalistas Rachel Sheherazade, 47, Roberto Cabrini, 59, e a apresentadora Maisa, 18, também não fazem mais parte do quadro de funcionários do SBT.
Segundo a colunista Cristina Padiglione, do F5, está longe de acabar a longa operação planejada pela emissora de Silvio Santos para este mês, com metas de corte de gastos.

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No caso de Lívia, Mamma e Leão Lobo, o SBT sinalizou aos três que pretende recontratá-los assim que as coisas melhorarem. A expectativa é que os anunciantes voltem a investir na emissora após a retomada plena da economia, pós-Covid-19.
Mamma Bruschetta, porém, já foi contratada para fazer participações no programa "Melhor da Tarde", da Band.

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