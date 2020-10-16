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Diária de até R$ 150 mil! Luciana Gimenez curte safári e resort na Tanzânia

Apresentadora foi curtir os dias de relax ao lado do filho Lorenzo, de 9 anos de idade, e exibiu os luxos da viagem pelas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 08:14

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 08:14

A apresentadora Luciana Gimenez e o filho Lorenzo: dia de safári na Tanzânia
A apresentadora Luciana Gimenez e o filho Lorenzo: dia de safári na Tanzânia Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Depois de enfrentar mais de 20h de viagem, Luciana Gimenez finalmente chegou à Tanzânia nesta quinta (15). Já no primeiro dia, exibiu passeio em safári no local com o filho Lorenzo, de 9 anos de idade. 
"Eu sempre sonhei em fazer um safári. Hoje estou aqui com meu amor. Estamos esperando para ver algum 'gato', felinos! Eles são livres!", escreveu a apresentadora, em um post do Instagram. 
Segundo informações da Quem, Gimenez está hospedada em um resort de luxo, o Nimali Mara. O ambiente fica no Parque Nacional de Serengeti. O hotel tem piscina, spa, bar e lounge e as diárias para alta temporada, de junho a outubro, oscilam entre R$ 4 mil e R$ 150 mil por adulto. 

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A opção mais cara inclui locação de um acampamento de luxo incluindo alimentação, bebidas, translados, passeio e serviço de lavanderia. 

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