Manobrista chorou ao bater Ferrari de Caio Castro: 'Preço alto'

"Meu apartamento em São Paulo tem garagem com manobrista, né? Teve um dia que eu cheguei: 'Ô, beleza! Boa noite! Como vai?'. Eu subi... Deu quatro minutos e o interfone tocou. Aí falei: 'Ué...Beleza, acho que trouxe comigo a chave... Alô?'. E o rapaz chorando: 'Ô, Seu Caio. Eu bati seu carro'. Eu achei estranho... Não entendi. Ele estava muito desesperado mesmo. Muito nervoso. (Perguntei) 'Bateu como?' Aí ele disse: 'Não, não. Bateu aqui. O Senhor pode descer?", detalhou.