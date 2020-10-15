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Manobrista chorou ao bater Ferrari de Caio Castro: 'Preço alto'

Namorado de Grazi Massafera participou do The Noite, de Danilo Gentili, e acabou entregando o caso do acidente com sua máquina avaliada em R$ 2,6 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 09:15

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 09:15

O ator Caio Castro posa em sua Ferrari, avaliada em R$ 2,6 milhões
O ator Caio Castro posa em sua Ferrari, avaliada em R$ 2,6 milhões Crédito: Matheus Coutinho/Reprodução/Instagram @caiocastro
Caio Castro revelou que o manobrista do condomínio em que mora, em São Paulo, já interfonou para ele chorando. O motivo? O funcionário do edifício bateu com a Ferrari do ator, avaliada em mais de R$ 2,5 milhões, e ficou sem saber o que fazer. O caso veio à tona durante participação do namorado de Grazi Massafera no The Noite, de Danilo Gentili
"Meu apartamento em São Paulo tem garagem com manobrista, né? Teve um dia que eu cheguei: 'Ô, beleza! Boa noite! Como vai?'. Eu subi... Deu quatro minutos e o interfone tocou. Aí falei: 'Ué...Beleza, acho que trouxe comigo a chave... Alô?'. E o rapaz chorando: 'Ô, Seu Caio. Eu bati seu carro'. Eu achei estranho... Não entendi. Ele estava muito desesperado mesmo. Muito nervoso. (Perguntei) 'Bateu como?' Aí ele disse: 'Não, não. Bateu aqui. O Senhor pode descer?", detalhou. 
bonitão também disse que a batida não causou grandes estragos, mas que um retrovisor teve que ser substituído. "Bota aí um preço alto mais a importação de um produto (risos)", declarou, sobre o valor que teve que desembolsar. 

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Caio ainda explicou o possível motivo do acidente: "Meu carro você tem que engatar e acelerar, mas o pé tem que ser na 'manha'. Você dá um 'totozinho' e ele dá um 'vráa'. Foi aí que bateu e quebrou. É a falta de costume. Mas ele não teve culpa. Deu tudo certo. O cara está lá até hoje".
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Andar de tênis novo ??? #NewTiresOn

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