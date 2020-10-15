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Em separação polêmica, Monique Evans desabafa: 'Não estou bem'

Mãe de Bárbara Evans foi aos stories do Instagram para falar sobre fim do relacionamento com Cacá Werneck e agradecer apoio de fãs

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 08:59
A modelo e atriz Monique Evans
A modelo e atriz Monique Evans Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Acabou o amor entre Monique Evans e Cacá Werneck. Mas isso não é novidade para ninguém, já que o ex-casal começou a anunciar a separação e trocar indiretas desde a última semana.
Agora, a mãe de Bárbara Evans decidiu ir ao Instagram para falar com os fãs sobre sua real situação diante do relacionamento. 
Ver essa foto no Instagram

Amores..

Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal) em

"Estou cheia de filtro, mas porque não estou bem, não. Estou precisando pintar o cabelo, estou cheia de cabelos brancos. Mas vou me cuidar. Tirei o piercing, também. Mas queria dizer que não estou respondendo as mensagens porque são tantas! Obrigada pelo carinho de vocês. Eu estou bem. Está uma doideira. Eu juro que vou ficar melhor do que isso", disse, em uma série de stories. 

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