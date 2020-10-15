Em separação polêmica, Monique Evans desabafa: 'Não estou bem'

"Estou cheia de filtro, mas porque não estou bem, não. Estou precisando pintar o cabelo, estou cheia de cabelos brancos. Mas vou me cuidar. Tirei o piercing, também. Mas queria dizer que não estou respondendo as mensagens porque são tantas! Obrigada pelo carinho de vocês. Eu estou bem. Está uma doideira. Eu juro que vou ficar melhor do que isso", disse, em uma série de stories.