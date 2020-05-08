Personal de Adele lamenta críticas e diz que a intenção nunca foi magreza

A cantora exibiu uma nova silhueta, 45kg mais magra em foto de comemoração aos 32 anos de vida. Crédito: Reprodução/ Instagram @adele

O personal trainer Pete Geracimo, que acompanhou Adele, 32, nas mudanças que a levaram a perder 45 kg, usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (7), para lamentar as críticas direcionadas à cantora, e afirmou que a intenção nunca foi alcançar a magreza extrema.

"É desanimador ler comentários negativos e acusações de gordofobia questionando a genuinidade da incrível perda de peso dela (...) Quando Adele e eu começamos nossa jornada juntos, nunca se tratou de ficar super magro. Era sobre deixá-la saudável. Especialmente após a gravidez", afirmou ele.

A grande perda de peso de Adele foi notada em um post que ela fez no Instagram, nesta quarta-feira (6), pela comemoração de seus 32 anos. Com uma foto mostrando a silhueta mais magra, ela agradeceu às mensagens dos fãs e fez uma homenagem às pessoas que trabalham em serviços essenciais na pandemia.

Com a publicação, a mudança de Adele chegou a ser o assunto mais comentado desta quarta nas redes sociais. A atriz Marina Ruy Barbosa, 24, foi uma das que comentou e criticou os padrões de beleza: "Ela não precisava emagrecer para ser linda. Ela sempre foi linda. E continua sendo linda. Tanto faz", disse no Twitter.

Ao contrário. Olha as fotos. Ela não precisava emagrecer pra ser linda. Ela sempre foi linda. E continua sendo linda. Tanto faz. Linda. https://t.co/yYJGLMmkIg — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) May 6, 2020

Ruy Barbosa também disse que os internautas não deveriam palpitar sobre o corpo alheio. "Você falar que a outra está magra demais, gorda demais, que está estranha, que está esquisita, vai mudar o que na sua vida e na vida da outra pessoa? Nada. Aliás, só pode trazer coisas negativas", ressaltou.

Segundo o personal trainer que trabalhou com Adele na Inglaterra, afirmou que, apesar das críticas, ele não poderia estar mais orgulhoso ou mais feliz por Adele. "Essa metamorfose não é para vendas, publicidade ou para ser um modelo. Ela está fazendo isso por si mesma e por Angelo [seu filho]".

Adele, que hoje está morando em Los Angeles, ficou quatro meses sem postar nada em suas redes sociais, antes da publicação desta semana. Em novembro do ano passado, no entanto, ela chegou a ser fotografada em uma festa de Halloween e chamou a atenção por seu emagrecimento.