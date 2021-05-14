Pedro Sampaio lança 'Atenção', com Luísa Sonza: 'Marco na minha carreira'

Em uma nova parceria, o DJ e produtor Pedro Sampaio, 23, se une a Luísa Sonza, 22, para lançar a música "Atenção". A faixa chegou às plataformas de streaming nesta quinta-feira (13) e o clipe foi divulgado nesta sexta-feira (14), às 12h.

Vestido com figurinos do vídeo, Sampaio contou, em conversa online com a imprensa, que a composição foi feita em um acampamento em Salvador. "Na hora eu já pensei na Luísa, foi muito importante ter ela na música", diz ele, que também quis exaltar os agudos de Sonza, "uma marca da voz dela."

O DJ e produtor Pedro Sampaio e a cantora Luísa Sonza no clipe da música 'Atenção' Crédito: Rodolfo Magalhães

A música foi produzida e composta por Sampaio e Rafinha RSQ, que apesar de não ser muito conhecido pelo público, já misturou muitos ritmos para criar sucessos como "Loka" (2017), de Anitta, 27, em parceria com a dupla sertaneja Simone e Simaria, e "Apaixonadinha" (2019), de Marília Mendonça e Léo Santana.

"Sempre tivemos vontade de trabalhar juntos", conta o músico sobre seu trabalho com Rafinha RSQ. "Essa oportunidade surgiu em 'Fala Mal de Mim'". A música foi lançada em 2021, e junto do DJ estiveram Wesley Safadão e Daniel Caon. Em "Atenção", a mistura de ritmos volta: "tem funk, afro-beat e pagodão baiano."

REFERÊNCIA

O clipe também teve co-direção do DJ, em parceria com Fernando Moraes. O vídeo foi inspirado no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (2005), do diretor Tim Burton. "Todo o processo é muito gostoso", disse sobre a co-direção.

Sobre a inspiração do longa-metragem, Sampaio conta que a ideia surgiu porque estava ouvindo a música e fingindo cantar com um controle remoto, quando, antes que sua irmã trocasse de canal, começou a passar o filme. Naquele momento, ele disse: "É isso!".

Sampaio fala que os figurinos são exclusivos e foram criados para o clipe. Ele usa três roupas diferentes, sendo uma delas inspirada em Willy Wonka, personagem principal do filme de Tim Burton, interpretado por Johnny Depp. "A roupa passa uma informação e tem total importância no clipe e na combinação da música", afirma o DJ.

"O processo desse clipe foi muito cheio de coisas que aconteceram no meio do caminho e a gente teve que se adaptar", afirma o artista, que relembra os atrasos tanto pela pandemia do coronavírus quanto pela demora na captação de patrocínio.

GRAVAÇÃO À DISTÂNCIA

Ele conta que, para fazer mais referências ao filme, no vídeo, era essencial colocar um Oompa-Loompa. Então o DJ convidou Deep Roy, 72, que fez os Oompa-Loompas no longa-metragem, e ele aceitou. Após muitas complicações devido à pandemia, foi decidido fazer a gravação à distância, em Los Angeles.

Além disso, o cantor disse que a música irá contar com desafios e danças nas redes sociais. A coreografia foi feita pelo coreógrafo de Sonza, Flávio Verne, que trabalhou na produção de "Modo Turbo" (2020), que uniu a cantora a Pabllo Vittar e Anitta.

Sampaio diz que o marketing trouxe um processo muito respeitoso, em especial com a cantora, que é muito atacada nas redes sociais. Ele conta que quis fazer "uma coisa que o público entendesse o contexto sem antes ouvir a música ou assistir ao clipe."

Ele afirma que no vídeo, o busto de chocolate das nádegas de Sonza aparece. O DJ diz que no funk é natural que se fale dessa parte do corpo.

"Por ser um ritmo mais dançante, assim como o axé. No Brasil, uma das partes que chama mais atenção e tem mais notoriedade a ser reconhecida é a bunda." Pedro Sampaio - DJ e produtor

"E eu não sei porque algumas pessoas se incomodam com esse tema", reflete o produtor. Quando perguntado sobre o funk, ele afirma que o ritmo sempre se renova. "Isso me encanta muito", diz, "eu nasci no funk, ouvindo e me encantando pelo ritmo. É desafiador, mas é muito gostoso trabalhar", completa.

"Já é o meu melhor lançamento e provavelmente vai ser minha melhor estreia", afirma Sampaio. "Vai ser um marco na minha carreira audiovisual", completa ele, que afirma estar muito feliz e grato à toda sua equipe pela produção do projeto.

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