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Romeu e Gael

Paulo Gustavo recebe dicas na TV para cuidar dos filhos gêmeos

O humorista esteve no Mais Você nesta sexta (13) para divulgar o novo filme, o terceiro da franquia 'Minha Mãe É uma Peça'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 21:06

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 21:06

Paulo Gustavo participou do programa Ana Maria nesta sexta-feira (13) Crédito: Reprodução/Instagram
Na manhã desta sexta-feira (13) o ator Paulo Gustavo, 41, recebeu várias dicas sobre cuidar de bebês durante participação no "Mais Você" (Globo).
O ator é pai dos gêmeos Romeu e Gael, nascidos em agosto deste ano. Os bebês são frutos de seu casamento com o dermatologista Thales Bretas.
Na surpresa preparada por Ana Maria Braga, 70, ele assistiu ao vivo depoimentos das atrizes Fernanda Lima, 42, Bianca Rinaldi, 45, e Suzy Rêgo, 52, que também tem gêmeos. 

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"Minha dica para vocês sobre múltiplos é tolerância e paciência", disse Rêgo, 52, mãe de Marco e Massimo, de 10 anos. O ator também assistiu a uma entrevista com sua mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral, que falou sobre os netos e o genro.
"Vó tem que estragar, esse é o papel da avó. Avó não quer ser mãe. Avó quer ser avó. Eu acredito que ele não tenha nada para falar, nada muito sério. Se tiver uma briga de Paulo Gustavo com Thales, eu fico do lado do Thales mole mole!", disse ela. 
O humorista esteve no programa para divulgar o seu novo filme, o terceiro da franquia "Minha Mãe É uma Peça", que estreia nos cinemas em 26 de dezembro.

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