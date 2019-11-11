'Minha Mãe É Uma Peça 3' tem Dona Hermínia querendo curtir a vida

Alexandra Richter com Paulo Gustavo e Patrícia Travassos em 'Minha Mãe é uma Peça 3" Crédito: Instagram/alexandrarichteroficial

Depois de muita expectativa, enfim saiu o trailer oficial de "Minha Mãe É Uma Peça 3", com Paulo Gustavo no papel da desbocada Dona Hermínia. No longa, ela passa por sustos, aventuras e confusões com os filhos.

No filme, Hermínia quer curtir mais a vida. Nas cenas, porém, ela mostra que isso não será nada fácil, já que ainda está assustada por saber que a filha, Marcelina (Mariana Xavier), está grávida do namorado, e Juliano (Rodrigo Pandolfo), vai se casar com um homem.

Apesar disso, ela continua mostrando que tem a língua afiada, provoca todo o mundo e faz rir com suas tiradas engraçadas.

O longa causou polêmica antes mesmo de o trailer ser exibido. Isso por conta da decisão de Gustavo de não exibir um possível beijo gay entre os personagens de Pandolfo e do ator que faz seu marido. Apesar de ambos fazerem juras de amor no altar, a cena do beijo não vai ser mostrada.