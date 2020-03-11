Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Paulo Gustavo compra mansão de R$ 15 milhões no Rio de Janeiro

Novo imóvel do ator fica no condomínio de luxo Winbledon Park, na Barra da Tijuca

Publicado em 11 de Março de 2020 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 10:38
O ator Paulo Gustavo e o marido Thales Bretas passaram o carnaval em Paris Crédito: Instagram/@paulogustavo31
O humorista Paulo Gustavo, 41, acaba de comprar uma casa em um condomínio luxuoso no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 15 milhões.
Segundo informações do colunista Leo Dias, do Uol, o ator escolheu o imóvel dentro do condomínio Winbledon Park, na Barra da Tijuca.
Em maio do ano passado, Paulo Gustavo também adquiriu um apartamento avaliado em R$ 6 milhões no bairro Tribeca em Nova York, nos Estados Unidos.

Veja Também

Paulo Gustavo recebe dicas na TV para cuidar dos filhos gêmeos

Paulo Gustavo mostra rosto dos filhos gêmeos pela primeira vez

Paulo Gustavo anuncia nascimento de gêmeos: "Pais de dois meninos"

Em meados do ano passado, Paulo Gustavo anunciou o nascimento de Romeu e Gael, filhos gêmeos dele e de seu marido, Thales Bretas. O casal contratou uma barriga de aluguel para gerar os bebês, que nasceram nos Estados Unidos, onde o casal permanece.
Esta não foi a primeira tentativa do casal, que perdeu gêmeos durante a gestação em 2017. Agora, o ator conta que pretende passar por esse momento de maneira mais reservada.
O humorista se casou com o dermatologista Bretas no dia 20 de dezembro de 2015, após pouco mais de um ano de namoro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados