Paulo Gustavo compra mansão de R$ 15 milhões no Rio de Janeiro

O ator Paulo Gustavo e o marido Thales Bretas passaram o carnaval em Paris Crédito: Instagram/@paulogustavo31

O humorista Paulo Gustavo, 41, acaba de comprar uma casa em um condomínio luxuoso no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 15 milhões.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do Uol, o ator escolheu o imóvel dentro do condomínio Winbledon Park, na Barra da Tijuca.

Em maio do ano passado, Paulo Gustavo também adquiriu um apartamento avaliado em R$ 6 milhões no bairro Tribeca em Nova York, nos Estados Unidos.

Em meados do ano passado, Paulo Gustavo anunciou o nascimento de Romeu e Gael, filhos gêmeos dele e de seu marido, Thales Bretas. O casal contratou uma barriga de aluguel para gerar os bebês, que nasceram nos Estados Unidos, onde o casal permanece.

Esta não foi a primeira tentativa do casal, que perdeu gêmeos durante a gestação em 2017. Agora, o ator conta que pretende passar por esse momento de maneira mais reservada.