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Paulo Gustavo anuncia nascimento de gêmeos: "Pais de dois meninos"

Humorista e o marido, Thales Bretas, vão se ausentar um pouco da vida pública para dedicar tempo aos gêmeos

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 05:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 05:21
O humorista Paulo Gustavo e o marido, o dermatologista Thales Bretas Crédito: Reprodução/Instagram @thalesbretas
O ator Paulo Gustavo, 40, anunciou neste domingo (18) o nascimento de Romeu e Gael, seus filhos gêmeos. A novidade foi revelada em publicação do Instagram. "Queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas", escreveu.
O humorista e o marido, Thales Bretas, contrataram uma barriga de aluguel para gerar os bebês. Esta não é a primeira tentativa do casal, que perdeu gêmeos durante a gestação em 2017. 
"Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!", dividiu com os seguidores. 
Paulo Gustavo contou também que pretende passar por esse momento de maneira mais reservada. "Estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é de proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável", disse. 
Em nome da família, o humorista agradeceu a todos pelos votos de saúde e felicidades. "Temos certeza de que a paternidade irá nos transformar profundamente para sempre e para melhor!", concluiu. 
Os seguidores de Paulo Gustavo comemoraram a novidade. Thaís Araújo, Tatá Werneck, Carolina Dieckman, Luciano Huck e Ivete Sangalo foram apenas alguns dos nomes a comentar a publicação. Fernanda Gentil se alegrou e disse: "Que maaaaaaximooooooooooo. SUMAM DAQUI E MERGULHEM NESSE AMOR!". 

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