Paulo Gustavo anuncia nascimento de gêmeos: "Pais de dois meninos"

O humorista Paulo Gustavo e o marido, o dermatologista Thales Bretas Crédito: Reprodução/Instagram @thalesbretas

Paulo Gustavo, 40, anunciou neste domingo (18) o nascimento de Romeu e Gael, seus filhos gêmeos. A novidade foi revelada em publicação do Instagram. "Queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas", escreveu. O ator, 40, anunciou neste domingo (18) o nascimento de, seus filhos. A novidade foi revelada em publicação do. "Queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas", escreveu.

O humorista e o marido, Thales Bretas, contrataram uma barriga de aluguel para gerar os bebês. Esta não é a primeira tentativa do casal, que perdeu gêmeos durante a gestação em 2017.

"Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!", dividiu com os seguidores.

Paulo Gustavo contou também que pretende passar por esse momento de maneira mais reservada. "Estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é de proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável", disse.

Em nome da família, o humorista agradeceu a todos pelos votos de saúde e felicidades. "Temos certeza de que a paternidade irá nos transformar profundamente para sempre e para melhor!", concluiu.