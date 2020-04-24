'Paredão falso foi o recordista de pedidos', diz Portugal sobre CAT BBB

Muito positiva! Claro que se a gente faz uma piada sobre algum participante, pode ser que tenha gente da torcida dele não goste tanto. Mas isso nunca se transformou em algo negativo para o CAT BBB. No fundo, era só uma brincadeira. Acho que o humor nos dá a liberdade necessária para conseguir abordar todo tipo de assunto de um jeito mais leve. Eu torcia muito para que com o CAT BBB fosse assim também. Quando estreamos e a repercussão se tornou real, com meu nome e o do quadro indo parar nos trending topics do Twitter -algo que nunca imaginei-, as pessoas me pedindo mais edições no ar, mais vezes de exibição na semana, tudo se confirmou. Esse é o meu primeiro trabalho na TV aberta. Um novo público passou a me conhecer depois do BBB. Ter um retorno como esse na minha estreia foi muito gratificante.