Televisão

Manu é primeira finalista do BBB 20; Babu, Rafa e Thelma fazem paredão

Babu, Rafa e Thelma estão no último Paredão e disputam as duas últimas vagas da final do reality show
Redação de A Gazeta

24 abr 2020 às 08:41

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 08:41

BBB 20: Manu Gavassi está na final Crédito: VICTOR POLLAK/Globo
Manu Gavassi é a primeira finalista do Big Brother Brasil 20 após vencer prova disputada na noite desta quinta-feira (23). Com isso, Babu, Rafa Kalimann e Thelma estão no último Paredão do programa. A eliminação acontece no sábado (25).
Além de Manu, os dois brothers que continuarem no jogo brigam pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A final acontece na segunda-feira (27).
Tiago Leifert disse para os quatro participantes que o quarto do VIP foi fechado. Com isso, a cozinha da Xepa não existe mais.
A prova que definiu o finalista foi um quiz com perguntas do tipo verdadeiro e falso sobre a atual temporada BBB. Ganhava quem fizesse primeiro cinco pontos (cada resposta certa valia um ponto).
A primeira questão foi: "Na prova corrida de sapo participaram 16 brothers vestidos de coelhinho. Verdadeiro ou falso?" Todos acertaram ao responder que a afirmação era falsa. Foram 17 participantes no jogo.
A segunda questão foi: "O muro que separava convidados e inscritos desapareceu na terceira noite do BBB 20." Só Babu errou ao dizer que a afirmação era verdadeira. Era falsa, já que o muro caiu no segundo dia.

A terceira foi: "O show do Alok aconteceu na festa em que vocês estavam fantasiados de gatos e retos". Todos acertaram ao responder falso.
A quarta pergunta foi: "O quarto Monstro da temporada foi o monstro Pipocas, e as castigadas foram Bianca e Flay". A Rafa foi a única a errar ao responder que a afirmação era falsa, e era verdadeira.
A quinta pergunta foi: "Ivy e Daniel entraram na casa após a terceira eliminação". Todos acertaram ao responder que era falso. Eles entraram após a segunda eliminação.
Com isso, Babu e Rafa saíram da prova, já que ambos erraram uma pergunta. Manu e Thelma seguiram na disputa, em mata-mata
"O capacete do alpinista pendurado na escada da casa é laranja". A afirmação era falsa, resposta dada só por Manu, que foi para a final.

Confira abaixo os pedidos de Babu, Rafa e Thelma para permanecerem na casa

