Paola Carosella é criticada por publicação contra Bolsonaro

A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella Crédito: Instagram/@paulovitale

A chef e jurada do programa MasterChef Paola Carosella, 47, teve um desentendimento com alguns internautas na noite desta quarta-feira (25), após publicar uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro. A discussão começou quando Paola postou a frase: "Fora miliciano genocida. Fora".

Um dos seguidores então respondeu: "Você não tem o direito de dizer isso, me desrespeita, desrespeita a democracia brasileira, desrespeita os milhões de brasileiros que o elegeram e desrespeita o público que lhe aceitou como brasileira genuína e fez você crescer como profissional que é. Às vezes devemos se calar."

Paola então rebateu e afirmou "se tem alguém que está faltando o respeito ao Brasil, não sou eu. Te juro. Tem um cara lá, o tal do atleta, esse está fazendo um estrago e tanto", se referindo ao pronunciamento de Bolsonaro em que ele disse que, por seu histórico de atleta, não sofreria se contraísse o novo coronavírus.

Naldinho - se tem alguém que está faltando o respeito ao BRASIL- não sou eu. Te juro. Tem um cara lá, o tal do atleta- esse ta fazendo um estrago e tanto. https://t.co/kvuHDNH91n — Paola Carosella ?? (@PaolaCarosella) March 26, 2020

Entre várias críticas um internauta chegou a dizer que Paola deveria ficar calada. "Nem brasileira você é... Te admiro pelo teu trabalho, mas nem sei onde você vota. Aqui temos um livrinho chamado Constituição". A chef então respondeu apenas: "Amado, fica calada tua bunda".