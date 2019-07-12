Paola Carosella responde homem que disse que ela precisava de silicone

A chef Paola Carosella Crédito: Reprodução/Instagram @transcendemos_

Paola Carosella, 46, chef e jurada do reality culinário Masterchef, respondeu nesta quarta-feira (10) a um internauta que resolveu criticar seus seios.

Um homem elogiou o visual da chef nas redes sociais, dizendo que a encontrou em um supermercado, e um outro homem respondeu: "Só esses peitos que estão meio caídos e precisam de um silicone, né?".

A mensagem acabou chegando até Carosella, que rebateu: "Eu acho que eles caíram até que bem bonitos. Eu gosto deles. Mas agradeço a observação e ela definitivamente não será levada em consideração em nenhum momento da minha vida".

Momentos depois da resposta da chef, o comentário do homem foi apagado. Já o tuíte de Carosella acumula mais de 30 mil curtidas.