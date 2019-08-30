Paola Carosella pede que Felipe Neto não feche rede de coxinhas

O youtuber Felipe Neto recebeu um conselho de Paola Carosella, jurada do MasterChef, após anunciar que fecharia sua rede de coxinhas depois de ter se tornado vegetariano nesta quinta-feira, 29.
"Fecha não! Emprega pessoas, cuida bem delas, faz um trabalho bonito e muda as receitas! Coxinha pode não usar nenhum bicho - [você] pode fazer a melhor marca de coxinhas vegetarianas e veganas, conquistar o mercado, crescer e gerar muitos bons empregos", escreveu Paola Carosella.
A resposta de Felipe Neto veio em seguida: "Não é tão simples. Há regras, sócios, board. Vou analisar a abertura de um novo negócio. É a única possibilidade".
Felipe Neto anunciou que pretende se tornar definitivamente vegetariano nesta quinta-feira, 29, em seu Twitter. Em 2017, a marca de coxinhas de Felipe Neto chamou atenção ao patrocinar o time do Botafogo durante alguns jogos do Campeonato Brasileiro.
Na última quarta-feira, 28, a Band anunciou que Paola Carosella ganhará um programa individual na emissora, o Lado C, a partir de 2020. Clique aqui para conferir mais detalhes.