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Paola Carosella pede que Felipe Neto não feche rede de coxinhas

Apresentadora fez sugestão ao youtuber, que anunciou ter se tornado vegetariano nesta quinta-feira, 29

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 06:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 06:43
Felipe Neto e Paola Carosella Crédito: YouTube / @Felipe Neto | Instagram / @paolacarosella
O youtuber Felipe Neto recebeu um conselho de Paola Carosella, jurada do MasterChef, após anunciar que fecharia sua rede de coxinhas depois de ter se tornado vegetariano nesta quinta-feira, 29.
"Fecha não! Emprega pessoas, cuida bem delas, faz um trabalho bonito e muda as receitas! Coxinha pode não usar nenhum bicho - [você] pode fazer a melhor marca de coxinhas vegetarianas e veganas, conquistar o mercado, crescer e gerar muitos bons empregos", escreveu Paola Carosella.
A resposta de Felipe Neto veio em seguida: "Não é tão simples. Há regras, sócios, board. Vou analisar a abertura de um novo negócio. É a única possibilidade".
Felipe Neto anunciou que pretende se tornar definitivamente vegetariano nesta quinta-feira, 29, em seu Twitter. Em 2017, a marca de coxinhas de Felipe Neto chamou atenção ao patrocinar o time do Botafogo durante alguns jogos do Campeonato Brasileiro.
Na última quarta-feira, 28, a Band anunciou que Paola Carosella ganhará um programa individual na emissora, o Lado C, a partir de 2020. Clique aqui para conferir mais detalhes.

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