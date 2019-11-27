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Padre Fábio de Melo sofre crise de pânico antes de show no Ceará

Religioso, que lida com o distúrbio há dois anos, recebeu palavras de conforto de Evaristo Costa, Fafá de Belém, Cid Moreira e outras personalidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:20

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:20

O padre Fábio de Melo Crédito: Globo/Isabella Pinheiro
O padre Fábio de Melo revelou na terça-feira, 26, que sofreu uma crise de pânico antes de iniciar um show na cidade de São Benedito, no Ceará. Ele foi diagnosticado com a síndrome em 2017.
"Hoje, mais uma vez, minutos antes de subir ao palco, o fantasma do pânico me revisitou. Mas Deus me reergueu através do povo de São Benedito, Ceará. Obrigado", escreveu em uma publicação no Instagram.
O ex-apresentador da Globo e atual âncora da CNN Brasil, Evaristo Costa, escreveu "amém" nos comentários em apoio ao padre. Fafá de Belém também demonstrou afeto por Fábio: "Oro por você, amigo. Oramos todos. Muito amor para ti".
Cid Moreira, Eriberto Leão e Luciano, que faz dupla com Zezé Di Camargo, foram outras personalidades que deixaram palavras e emojis de conforto para o religioso.

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'Pensei em morrer muitas vezes'

Em entrevista ao programa Mariana Godoy Entrevista, em abril de 2018, Fábio de Melo afirmou que a síndrome de pânico é consequência de "uma vida mal vivida" e que acredita não ter dedicado tempo suficiente para cuidar de si.
"Eu pensei em morrer muitas vezes, em deixar de fazer tudo que faço, em acabar com tudo o que eu tinha iniciado. É impressionante como o pânico retira o chão da gente", falou na ocasião.

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