Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sertanejo no altar!

Luan Santana pensou em casar em castelo e chamar padre Fábio de Melo

Mesmo não sabendo onde eles irão trocar as alianças, eles já pensam em quem celebrará a cerimônia e o nome do padre e cantor Fábio de Melo surgiu na lista

Publicado em 

25 set 2019 às 05:33

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 05:33

Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
O cantor Luan Santana, 28, pediu sua noiva Jade Magalhães, 26, em casamento durante um voo de balão neste mês em Portugal. Agora, o casal começa a planejar a cerimônia e já cogitaram se casar em um castelo e até pensaram em chamar o padre Fábio de Melo, 48, para fazer a cerimônia.
"A gente já conversou muito sobre lugares, mas não chegamos a uma conclusão. Já pensamos no clássico príncipe e princesa em um castelo, 'viajamos'. Fomos da praia para a fazenda, mas ainda não decidimos", contou o cantor ao G Show.
Mesmo não sabendo onde eles irão trocar as alianças, eles já pensam em quem celebrará a cerimônia e o nome do padre e cantor Fábio de Melo surgiu na lista. "Seria incrível. Vamos ver se ele topa".
De férias em Portugal depois de shows de sua turnê "Viva", Luan conta que aproveitou para curtir uns dias de folga no país. "Aproveitei os dois shows que fiz para passar cinco dias de folga e conhecer melhor Portugal. Eu só trabalhava e voltava, nunca fui como dessa vez".
O momento exato em que Luan pediu Jade em casamento foi divulgado nas redes sociais do cantor, que aproveitou para fazer uma declaração de amor para a amada.
"Há 11 anos atrás, uma garota de cabelos negros me amarrou debaixo de seus cabelos negros. Ela me conheceu cantando, mas foi ela quem me cantou a canção mais linda. Enquanto eu vivia as emoções de um novo e louco mundo, ela me mostrava um universo de calmaria e paz. Assim Deus nos fez amigos. Depois senti seu beijo, seu cheiro, o toque das suas mãos e vi que o dia era mais colorido do seu lado. Assim Deus nos fez namorados", escreveu ele.
Famosos deram os parabéns ao casal. Dentre eles Larissa Manoela, Simone, da dupla com Simaria, Solange Almeida e o DJ Alok, que acaba de anunciar o nome de seu filho.
Em entrevista à revista Veja, no começo do mês, Luan Santana já demonstrava interesse em subir ao altar com Jade. "Vou me casar, enfim. Faz 12 anos que estou enrolando a Jade Magalhães, minha namorada. Quer dizer, 12 anos entre idas e vindas: a gente namorou, ficou um tempo separado, voltou, separou de novo. Mas chegou a hora. Poxa, todo mundo só fala nesse casamento", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento luan santana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados