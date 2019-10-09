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Evaristo Costa provoca padre Fábio de Melo: "Padre biscoiteiro"

Jornalista comentou em post que o religioso fez mandando uma indireta e os fãs só souberam rir da situação toda, que não passa de uma brincadeira dos dois engraçadinhos

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 09:59
O jornalista Evaristo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @evaristocostaoficial
Evaristo Costa voltou a divertir a web nesta quarta (9), quando decidiu ir brincar no Instagram. Tudo começou com um post que o jornalista fez em uma foto em que ele surge em Cambridge, na Inglaterra, próximo a um lago. Na legenda, escreveu: "Em Cambridge. Ao fundo, rio de lágrimas de alguns invejosos. Bom dia".

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Em seguida, o padre Fábio de Melo compartilhou um clique parecido em suas redes sociais, mandando uma indireta para Evaristo: "Em Assis. Ao fundo, uma fonte que é alimentada com lágrimas invejosas que estão sendo choradas em Cambridge, Inglaterra".
O jornalista, que não é bobo nem nada, não deixou barato e logo rebateu: "Padre biscoiteiro". 
Ver essa foto no Instagram

Em Cambridge. Ao fundo, rio de lágrimas de algum invejoso por aí. Bom dia.

Uma publicação compartilhada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) em

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