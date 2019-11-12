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Coluna da Fé

Padre Marcelo e Padre Fábio em evento da Canção Nova

Os dois sacerdotes vão participar da celebração Hosana Brasil

Públicado em 

12 nov 2019 às 10:30
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
Os padres Adriano Zandoná, Fábio de Melo, Marcelo Rossi são nomes confirmados  para o evento de celebração o Hosana Brasil 2019. O encontro será realizado de 6 a 8 de dezembro, na sede da comunidade Canç]ao Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Na programação também estarão os missionários da Canção Nova Luzia Santiago, Márcio Mendes, Salette Ferreira e Thiago Tomé.  
Com o tema "Em Ti confio, Senhor, e celebro a vitória!", o Hosana Brasil, desde sua origem, é um evento que tem como objetivo celebrar as vitórias de Deus concedidas durante o ano.
Neste ano, umas das inúmeras vitórias que a Canção Nova quer destacar são os 55 anos de sacerdócio do fundador, Monsenhor Jonas Abib.
Em 2019, além de agradecer, a Canção Nova quer levar os fiéis a levantarem um grande clamor de oração pela nação brasileira. Para esse momento de clamor, você é convidado a trazer uma bandeira do Brasil ou do seu Estado, para que com outros milhares de brasileiros intercedam juntos pelo futuro do país.

Sobre o Hosana Brasil

O evento teve sua primeira edição em 2004 e foi marcado pela inauguração do Centro de Evangelização João Hipólito de Moraes, onde reuniu muitos fiéis para, juntos, agradecerem e louvarem ao Senhor pelas alegrias proporcionadas ao longo daquele ano.
Como recorda a cofundadora da comunidade Luzia Santiago, "a construção do Centro de Evangelização foi uma obra que se concretizou com a graça de Deus, por isso, houve a ideia de criar um evento de celebração e fé".

Redação de A Gazeta

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