Padre Marcelo e Padre Fábio em evento da Canção Nova

Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação

Os padres Adriano Zandoná, Fábio de Melo, Marcelo Rossi são nomes confirmados para o evento de celebração o Hosana Brasil 2019. O encontro será realizado de 6 a 8 de dezembro, na sede da comunidade Canç]ao Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Na programação também estarão os missionários da Canção Nova Luzia Santiago, Márcio Mendes, Salette Ferreira e Thiago Tomé.

Com o tema "Em Ti confio, Senhor, e celebro a vitória!", o Hosana Brasil, desde sua origem, é um evento que tem como objetivo celebrar as vitórias de Deus concedidas durante o ano.

Neste ano, umas das inúmeras vitórias que a Canção Nova quer destacar são os 55 anos de sacerdócio do fundador, Monsenhor Jonas Abib.

Em 2019, além de agradecer, a Canção Nova quer levar os fiéis a levantarem um grande clamor de oração pela nação brasileira. Para esse momento de clamor, você é convidado a trazer uma bandeira do Brasil ou do seu Estado, para que com outros milhares de brasileiros intercedam juntos pelo futuro do país.

Sobre o Hosana Brasil

O evento teve sua primeira edição em 2004 e foi marcado pela inauguração do Centro de Evangelização João Hipólito de Moraes, onde reuniu muitos fiéis para, juntos, agradecerem e louvarem ao Senhor pelas alegrias proporcionadas ao longo daquele ano.