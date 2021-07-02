Pabllo Vittar e Luísa Sonza comandarão reality de drags no HBO Max

As cantoras Pabllo Vittar e Luisa Sonza Crédito: Ernna Cost/ Fernando Tomaz

Pabllo Vittar, 27, é a mais nova apresentadora de um reality show dedicado a drag queens na plataforma do HBO Max. O anúncio foi feito por ela em suas redes sociais.

A apresentação será dividida com a cantora Luísa Sonza, 22. "Não via a hora de contar essa novidade para vocês. Entrei para o HBO Max e agora ninguém nos segura", comentou.

O programa será o Queens Stars, uma produção Max Originals. "Ao lado da minha querida Luisa Sonza e não poderia estar mais feliz por isso. Esse projeto super especial vai destacar e apresentar drag queens afiadíssimas em busca da coroa do pop", contou.

As gravações já começaram, porém, não há uma data para a estreia. "Já que não posso dar mais spoiler, que tal já acessar a plataforma e aproveitar os conteúdos de qualidade e que a gente ama", emendou a artista.

As novidades no HBO Max têm sido divulgadas aos poucos. Angélica, 47, anunciou que foi contratada pela plataforma de streaming que estreou dia 29 de junho no Brasil.

Em publicação no Instagram, a apresentadora afirmou que tem muitos projetos na nova casa e que em seu primeiro programa vai falar sobre astrologia. Ainda não há data.

"Muito feliz em dividir uma novidade com vocês. Entrei para o time HBO Max! Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa Jornada Astral: esse nome já diz muita coisa, né? Quem é louca dos signos aqui?", brincou.