Pabllo Vittar diz que 'noivado' foi estratégia para promover trabalho

Pabllo Vittar anunciou que estaria noiva Crédito: Instagram | @pabllovittar

Pabllo Vittar, 27, revelou nesta terça-feira (27) que não está noiva, como anunciou durante participação no BBB 21 (Globo). Desde a revelação, feita na madrugada de 22 de abril, fotos da cantora vestida de noiva vinham agitando as redes sociais.

Porém, tratava-se de uma estratégia para divulgar a nova fase da carreira da drag queen. Ela aparece vestida assim em um ensaio publicado pela edição brasileira da revista Vogue, a quem adiantou pouco sobre o novo trabalho.

"Mega ansiosa para mais esta nova era e para este primeiro lançamento que espero que todo o público e os Vittarlovers amem", afirmou. "Foi tudo feito com muito carinho para que seja uma entrega linda e única. Tá bem bacana, e aguardem pois em breve tem muito mais novidades."

Pabllo contou que o lançamento da nova música, que virá junto com um clipe, ocorrerá no dia 6 de maio. O álbum completo chega às plataformas de streaming de áudio até o final do primeiro semestre deste ano.

Apesar da temática e da divulgação, a cantora disse que está solteira. Perguntada se pretendia subir ao altar um dia, ela respondeu: "Acho que é algo que eu tenha que trabalhar em mim". "Depois que tive um relacionamento que não terminou muito bem eu não me vejo namorando ou casando", explicou. "Só na ficção mesmo!"