Pabllo Vittar diz que 'noivado' foi estratégia para promover trabalho

Pabllo Vittar, 27, revelou nesta terça-feira (27) que não está noiva, como anunciou durante participação no BBB 21 (Globo). Desde a revelação, feita na madrugada de 22 de abril, fotos da cantora vestida de noiva vinham agitando as redes sociais.
Porém, tratava-se de uma estratégia para divulgar a nova fase da carreira da drag queen. Ela aparece vestida assim em um ensaio publicado pela edição brasileira da revista Vogue, a quem adiantou pouco sobre o novo trabalho.
"Mega ansiosa para mais esta nova era e para este primeiro lançamento que espero que todo o público e os Vittarlovers amem", afirmou. "Foi tudo feito com muito carinho para que seja uma entrega linda e única. Tá bem bacana, e aguardem pois em breve tem muito mais novidades."
Pabllo contou que o lançamento da nova música, que virá junto com um clipe, ocorrerá no dia 6 de maio. O álbum completo chega às plataformas de streaming de áudio até o final do primeiro semestre deste ano.
Apesar da temática e da divulgação, a cantora disse que está solteira. Perguntada se pretendia subir ao altar um dia, ela respondeu: "Acho que é algo que eu tenha que trabalhar em mim". "Depois que tive um relacionamento que não terminou muito bem eu não me vejo namorando ou casando", explicou. "Só na ficção mesmo!"
Mesmo assim, colocar o vestido de noiva teve um gostinho diferente. "Me deu um super frio na barriga, mesmo sabendo que era só uma encenação!", afirmou. "Fiquei muito ansiosa com o vestido e tudo mais, mas não foi sensação que gostei não, fiquei um pouco desconfortável! Acho que só quem realmente é noiva e está prestes a casar vai saber realmente descrever esse sentimento."