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Júnior Lima e Monica Benini revelam gênero do 2° filho: 'Sugestão de nomes?'

Casal anunciou a gravidez no início do mês de abril

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2021 às 13:56
Junior Lima e a esposa Monica Benini esperam o segundo filho
Junior Lima e a esposa Monica Benini esperam o segundo filho Crédito: Reprodução/ Instagram @junior_lima
O cantor Júnior Lima, 37, e sua esposa, a designer Monica Benini, 35, anunciaram nesta terça-feira (27) o sexo do segundo filho do casal. Os dois já são pais de Otto, de 3 anos, e agora estão esperando por uma menina.
"Passando aqui para atualizar vocês da nossa novidade! Descobrimos que estamos esperando uma menina! Ai meu coração! Sugestão de nomes?", escreveu o artista em uma publicação que mostra a esposa, em seu Instagram.
A foto pode ser vista no Instagram pelo seguinte link: https://www.instagram.com/p/COK9wDKj4Tn/?utm_source=ig_web_copy_link
"17 semanas da mais pura potência feminina pulsando em mim... Vem, minha filha, que a nossa família está de coração aberto para te receber", disse Benini em seu perfil. O casal anunciou a gravidez no início de abril, também em uma publicação na rede social.
"Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando pra iluminar nossa família! Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje", começou Júnior.
"Mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela - ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo!) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde! Precisava dividir essa notícia maravilhosa com vocês", concluiu.
Júnior e Benini são casados desde 2014. Os dois tinham amigos em comum e a história começou em 2012, com uma curtida inocente nas redes sociais em uma foto dela. Na época, Monica morava na Alemanha, mas a iniciativa rendeu um papo que durou meses.

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