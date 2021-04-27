Júnior Lima e Monica Benini revelam gênero do 2° filho: 'Sugestão de nomes?'

Junior Lima e a esposa Monica Benini esperam o segundo filho Crédito: Reprodução/ Instagram @junior_lima

O cantor Júnior Lima, 37, e sua esposa, a designer Monica Benini, 35, anunciaram nesta terça-feira (27) o sexo do segundo filho do casal. Os dois já são pais de Otto, de 3 anos, e agora estão esperando por uma menina.

"Passando aqui para atualizar vocês da nossa novidade! Descobrimos que estamos esperando uma menina! Ai meu coração! Sugestão de nomes?", escreveu o artista em uma publicação que mostra a esposa, em seu Instagram.

A foto pode ser vista no Instagram pelo seguinte link: https://www.instagram.com/p/COK9wDKj4Tn/?utm_source=ig_web_copy_link

"17 semanas da mais pura potência feminina pulsando em mim... Vem, minha filha, que a nossa família está de coração aberto para te receber", disse Benini em seu perfil. O casal anunciou a gravidez no início de abril, também em uma publicação na rede social.

"Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando pra iluminar nossa família! Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje", começou Júnior.

"Mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela - ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo!) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde! Precisava dividir essa notícia maravilhosa com vocês", concluiu.