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Junior Lima comemora 5 anos de união com novo casamento na Polinésia Francesa

Músico de 35 anos é casado com a modelo Monica Benini

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:00
Junior Lima e Monica Benini fazem novo casamento na Polinésia Francesa Crédito: Instagram/ junior_lima
O cantor Junior Lima, 35, afirmou em suas redes sociais que se casou novamente com a mulher, Monica Benini, 34. A cerimônia foi realizada na Polinésia Francesa para comemorar os cinco anos de união do casal.
"E não é que a gente se casou de novo?! Depois de cinco anos do nosso sim, resolvemos celebrar de novo esse encontro de almas que somos, mas dessa vez com o nosso pequeno ali, simbolizando nossa soma, nosso amor. Que delícia ter ele junto com a gente nesse momento tão especial!", afirmou Junior no Instagram.

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Monica também comemorou em suas redes sociais: "Eu, você e nosso filho, a materialização desse sentimento tão lindo que existe entre nós. Como eu te disse em 2014, com você eu me casaria todos os dias da minha vida", afirmou ela, citando o filho do casal, Otto, 2.
A história de Junior e Monica começou em 2012, com uma curtida nas redes sociais em uma foto dela. Na época, ela morava na Alemanha, mas a iniciativa rendeu um papo que durou meses, até o primeiro encontro acontecer em Tulum, no México. O resultado desse encontro virou tatuagem, namoro, casamento e um filho.

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