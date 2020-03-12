Junior Lima comemora 5 anos de união com novo casamento na Polinésia Francesa

Junior Lima e Monica Benini fazem novo casamento na Polinésia Francesa Crédito: Instagram/ junior_lima

O cantor Junior Lima, 35, afirmou em suas redes sociais que se casou novamente com a mulher, Monica Benini, 34. A cerimônia foi realizada na Polinésia Francesa para comemorar os cinco anos de união do casal.

"E não é que a gente se casou de novo?! Depois de cinco anos do nosso sim, resolvemos celebrar de novo esse encontro de almas que somos, mas dessa vez com o nosso pequeno ali, simbolizando nossa soma, nosso amor. Que delícia ter ele junto com a gente nesse momento tão especial!", afirmou Junior no Instagram.

Monica também comemorou em suas redes sociais: "Eu, você e nosso filho, a materialização desse sentimento tão lindo que existe entre nós. Como eu te disse em 2014, com você eu me casaria todos os dias da minha vida", afirmou ela, citando o filho do casal, Otto, 2.