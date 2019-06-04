Junior Lima e a mulher Monica contam que se conheceram pela internet

O músico Junior Lima, 35, que está em turnê com a irmã Sandy, 36, fez um ensaio fotográfico com a mulher, Monica Benini, 33, para a edição de junho da revista Glamour.
Enquanto Junior, nascido em Campinas, interior de São Paulo, mantém sua carreira como músico -ele também é criador do projeto de musica eletrônica Manimal, Monica é designer de joias, nascida em Garibaldi (RS).
Na entrevista, eles contam sobre a relação que mantêm há sete anos e sobre Otto, o filho de pouco mais de um ano. O casal ainda não consegue explicar o que levou à conexão tão forte que fez com que, mesmo a distância, tentassem um encontro.
"Parece louco, mas já tínhamos estado em relacionamentos intensos e nada se comparava àquilo", conta Junior. "Engraçado porque a gente tinha muita afinidade, mas um não sabia o cheiro do outro", lembra a gaúcha.
Os dois tinham amigos em comum e a história começou em 2012, com uma curtida inocente nas redes sociais em uma foto dela. Na época, Monica morava na Alemanha, mas a iniciativa rendeu um papo que durou meses.
Conversa vai, conversa vem e o primeiro encontro aconteceu em Tulum, no México. O resultado desse encontro virou tatuagem, namoro, casamento e um filho lindo.