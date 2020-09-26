AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Conversa Com Bial

'O novo é sempre desafio', diz Tarcísio Meira sobre saída da Globo

'Eu acho que a Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom, acho ótimo', avaliou o ator

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 15:22
Tarcísio Meira e Glória Menezes falam sobre os 60 anos de carreira na televisão no Conversa com Bial
Tarcísio Meira e Glória Menezes falam sobre os 60 anos de carreira na televisão no Conversa com Bial Crédito: Globo/Divulgação
Tarcísio Meira, 84, e Glória Menezes, 85, fizeram a primeira participação em um programa da Globo após encerrarem a relação de mais de 50 anos com a emissora. Foi no Conversa com Bial, exibido na madrugada deste sábado (26).
"Eu acho que a Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom, acho ótimo", avaliou o ator. "Agora, para nós mais velhos, o novo é sempre um desafio."
"O nosso contrato terminou, e contrato que termina... termina", conformou-se. "Nos acomodamos bem na Globo. Fizemos boas coisas, bons trabalhos, e temos a certeza de que fomos muito importantes para a Globo, e ela foi muito importante para nós. Nós devemos muito à Globo."
A notícia da saída do casal da emissora deixou muitos fãs revoltados na internet, por considerarem que a emissora havia sido "ingrata" com eles. "Uma coisa que foi muito carinhosa é que, quando divulgaram que nós não estávamos mais na Globo, as pessoas ficaram indignadas, perdidas, e recebemos milhares de manifestações carinho", afirmou.
Sobre o casamento de 57 anos, eles disseram que, ao contrário do que as pessoas pensam, nem tudo são flores. "Não somos o casal perfeito, somos apenas um casal", defendeu o ator.

Veja Também

Campeã do BBB 20, Thelma Assis terá programa de entrevistas no YouTube

Rafael Cardoso, Mariana Bridi e os filhos estão com Covid-19

Com música nova, Gabriel Gava fala da carreira e quarentena com Débora Lyra

"Eu amo profundamente o Tarcísio e tenho a certeza absoluta de que o Tarcísio ama profundamente a Glória", contou a atriz. "Eu sei que é uma coisa rara, mas isso aconteceu com a gente, o amor. E o amor supera tudo, as brigas e as coisas. No fim, o amor é muito maior do que tudo."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maria Elisa, Marianne, Cida e Michel Assbu
Marianne e Michel Assbu arrecadam doações para Asilo dos Idosos na Loja Vazia 2026
Revista à tropa na Cidade Alta, durante a posse do desembargador Crystalino de Abreu na presidência do TJES, em 1967
Preciosidades do tempo (135 anos) são exibidas em exposição no ES
Imagem de destaque
Café arábica: uma oportunidade para os portos do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados