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Campeã do BBB 20, Thelma Assis terá programa de entrevistas no YouTube

No programa, chamado Triangulando, ela pretende abordar temas como desigualdade racial, ansiedade e música brasileira com a presença de convidados

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 19:02
A vencedora do BBB 20, Thelma Assis
A vencedora do BBB 20, Thelma Assis Crédito: Instagram/Thelma Assis
Thelma Assis, 35, continua colhendo frutos de sua participação no BBB 20. A campeã da última edição do reality show da Globo terá um programa semanal de entrevistas no YouTube. A estreia será na próxima quarta-feira (29), a partir das 21h.
No programa, chamado Triangulando, ela pretende abordar temas como desigualdade racial, ansiedade e música brasileira com a presença de convidados que darão diferentes pontos de vista sobre o assunto em questão.
"Vamos debater temas importantes com convidados especiais que vão compartilhar suas vivências e seus diferentes pontos de vista", explicou. "Espero que que o público goste e acompanhe esse novo projeto, que foi preparado com muito carinho."
O primeiro programa tem a participação de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Djamila Ribeiro. Thelma aparecerá no estúdio, posicionada entre três telas, duas com os convidados e uma com o feed mostrando o que o público está falando.
Sobre a estreia como apresentadora, a médica avaliou: "Tenho abraçado todas as oportunidades que estão surgindo e que andem em paralelo com as coisas que acredito e que sou". "Sempre fui muito comunicativa e estou amando trabalhar esse lado comunicadora", afirmou.
"As opiniões online têm sido cada vez mais extremas e superficiais, então quando começamos a pensar no Triangulando, nossa proposta era de gerar trocas e mostrar diferentes perspectivas, sem conflito e de forma construtiva para todos. Logo pensamos na Thelminha", explicou o diretor do programa, Rafa Dias, da Dia Estúdio.

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