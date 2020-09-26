Cantor do ES, Gabriel Gava fala de quarentena com Débora Lyra e novo clipe

O lançamento de "Jéssica", novo single de Gabriel Gava, ainda não completou uma semana desde o lançamento. Mas o hit - cujo clipe contou comparticipação de Lucas Guimarães, marido do influencer Carlinhos Maia - já tem mais de 430 mil plays só no canal do cantor do YouTube. A música fala de um relacionamento agitado entre um homem e uma mulher e brinca com a aplicação dos R$ 600 frutos do auxílio emergencial em meio à pandemia da Covid-19.
Mas a brincadeira da canção passa longe de como o artsita capixaba e a esposa, a também capixaba Débora Lyra, andam vivendo juntos em meio à quarentena. Os dois já sacramentaram a união no cívil há exatos um ano nesta sexta (25) e ele celebra: "Somos companheiros. Levamos a opinião um do outro em consideração e estamos juntos nos maiores projetos das nossas vidas".
Ele, que também possui outros negócios nos ramos imobiliário e de investimentos, também diz que a Miss Brasil 2010 é uma parceira e tanto no mundo bussiness. "Já estamos juntos há cinco anos. Sempre agregamos muito o que um diz sobre o outro", corrobora.
EXPLOSÃO
Apesar de uma presença já bem robusta nas redes sociais (só no Instagram, Gabriel beira o um milhão de seguidores), o crescimento astronômico do número de visualizações de "Jéssica" surpreendeu o cantor. Mas Gabriel suspeita o motivo: "Todas as minhas músicas tento fazer algo bem popular para as pessoas se identificarem. Acho que isso aconteceu muito com essa música e vejo que as pessoas realmente gostam muito dessa linha".
O clipe, filmado na Vila Primavera, em Penedo, no Alagoas, de onde Carlinhos Maia é natural, mostra uma jovem e seu namorado entre idas e vindas do amor. "Não teve uma inspiração específica. Como brincamos com a questão de como o casal gasta os R$ 600 do auxílio, buscamos explorar o lado cômico sem desmerecer a severidade do assunto", opina.
Segundo Gabriel, a presença do Lucas nas gravações só reforça esse quê de identidade que ele quer que a grande massa tenha ao assistir as cenas do clipe. "Ele é simples, ele e o Carlinhos. Nós já havíamos trocado mensagens antes. Na ocasião do clipe, eu fiz o convite e ele aceitou. Foi ótimo", conclui.
Durante o bate-papo, o artista do Espírito Santo também falou de perspectivas de retomada pós-pandemia do coronavírus, lições a serem levadas para a vida após o período da quarentena e novos projetos profissionais que anda desenvolvendo enquanto fica mais tempo em casa, em Goiânia, com a amada.
Agora, mais recente, você lançou "Jéssica", com participação do Lucas Guimarães, o marido do Carlinhos Maia. Como foi o processo de produção do single em meio à pandemia?
Todas as minhas músicas tento fazer algo popular, do cotidiano. Se pegar toda a minha trajetória, sempre tem algo assim, para aproximar o povo mesmo. Essa música é minha, escolhemos o nome Jéssica porque é bem popular, toda família tem uma Jéssica (risos). Sentei com alguns amigos, escrevemos, e aí fiz um teste no Instagram e foi sucesso. Ai em seguida gravei.
A música, que em dias colecionou mais de 430 mil plays só no YouTube, fala de uma relação amorosa aparentemente conturbada (risos). Houve alguma inspiração especial?
Não, específica não. Acho que a inspiração foi geral. Do momento que vivemos, de mulheres que vivem o que o clipe mostra... Não pelo lado de gastar o auxílio emergencial, mas a ideia foi explorar o lado cômico da questão. E acho que deu certo.
E como aconteceu a parceria com o Lucas?
A ideia de fazer com o Lucas, lá na Vila, retrata a simplicidade. A personagem é uma Jéssica com que muitas mulheres se identificam. E foi sucesso. A música foi sucesso, está sendo. A gente já se conhecia, eu e o Lucas, por outros trabalhos. Falamos pelo Instagram e fiz o convite para o clipe.
Em termo de sonoridade, é fácil para quem ouve com cuidado suas criações perceber uma evolução vocal bastante grande. Vem fazendo algum exercício ou preparação específica nesse sentido?
Eu amadureci bastante mesmo. Eu entendi o que as pessoas gostam mais, aprendi qual o tipo de cantar que as pessoas gostam. É uma voz agressiva, uma voz que traz uma corpagem diferente. Uma voz com um pouco de agressividade que as pessoas gostam. Algo como Jorge e Matheus, Matheus e Kauan... Não que seja parecido com eles, mas o estilo é o mesmo.
E está prevendo mais lançamentos para este ano ainda?
Temos sim. Devo lançar mais uma música no fim de novembro em uma parceria bem legal. Estamos amadurecendo uns detalhes finais e não posso adiantar muita coisa (risos).
Com 29 anos, você faz parte de uma geração mais recente do sertanejo. Ainda assim, tem uma presença forte na web e engajamento alto com o público. Estar com a mente mais aberta pode ter sido um fator determinante para o sucesso?
Acredito que os sucesso não têm roda diferente. A roda gira igual para todo mundo. É igual para todos. É fruto de um bom trabalho, respeito ao meu público, fazer o que eu amo, entregar conteúdo... Ter empatia com o povo, mostrar que sou como eles, mas que levo vida de artista. Prezo muito isso na minha imagem. Viver uma vida simples e motivar as pessoas que elas podem ter uma vida como a minha.
E como você enxerga esse momento de retomada das festas, das operações de entretenimento, agora que os protocolos sanitários começam a ficar mais brandos?
Nosso setor é o que mais sofre nesse momento todo. Fomos o primeiro a parar. Estou sem trabalhar desde depois do Carnaval 2020. Tirei uns dias de férias e não retomei mais. E não temos previsão de quando voltar, né? Mas acreditamos, com fé em Deus, que será breve. Nossa classe precisa da retomada, de ajuda, principalmente as pessoas que estão à nossa volta, nos bastidores. São muitas famílias afetadas, famílias que estão passando dificuldade. A renda principal era o show... Imagina? Fica difícil. E nesse momento é difícil até entrar em outra profissão. Então precisamos voltar, sim. Tem que ter a regulamentação de prevenção, mas a gente precisa disso.
Você, em especial, tem se dedicado a que durante a quarentena?
Tenho uns projetos que estou desenvolvendo. Respiro outros ares além da música, outras empresas. Então foquei mais nesses outros negócios meus. Ramo imobiliário e de investimentos. E sempre pensando no que lançar, o que fazer, desenvolvendo projetos... Sempre.
E como tem sido a vida de casado aí em Goiânia com a Débora?
Somos casados no cartório, íamos casar este ano no religioso, mas tivemos que adiar. Cinco anos juntos já. De casados, um ano nesta sexta agora. Estamos sempre juntos em grandes projetos, trabalhamos juntos e dividimos a vida. Ela é uma pessoa que está sempre ao meu lado, sempre levo a opinião dela muito a sério em tudo. Sempre agregamos muito o que um diz sobre o outro.
O que acha que vai levar de lição das lives, vida a dois em quarentena, relações virtuais... Quando tudo isso passar?
Eu, Gabriel, acho que teremos um saldo positivo, sim. A gente nunca pode perder. Se não ganho o jogo, ganhei a experiência. Temos que entender que o mercado tem oscilações. Eu aprendi que nada está no nosso controle. Temos que ter paciência e entendimento sobre tudo isso, não é? Então é um momento de muita cautela, mas de entendimento, de novos movimentos do mercado... 80% dos nossos ganhos era em shows. Mas temos que entender que o mercado é digital. Tudo mudou e devemos abrir os olhos para esses novos lados. E é importante. Apesar de o brasileiro gostar muito do contato pessoal, do show, devemos ter outras opções e alternativas a partir de agora. Nós passamos a olhar a carreira com outros olhos.