Cantor do ES, Gabriel Gava fala de quarentena com Débora Lyra e novo clipe

Eu, Gabriel, acho que teremos um saldo positivo, sim. A gente nunca pode perder. Se não ganho o jogo, ganhei a experiência. Temos que entender que o mercado tem oscilações. Eu aprendi que nada está no nosso controle. Temos que ter paciência e entendimento sobre tudo isso, não é? Então é um momento de muita cautela, mas de entendimento, de novos movimentos do mercado... 80% dos nossos ganhos era em shows. Mas temos que entender que o mercado é digital. Tudo mudou e devemos abrir os olhos para esses novos lados. E é importante. Apesar de o brasileiro gostar muito do contato pessoal, do show, devemos ter outras opções e alternativas a partir de agora. Nós passamos a olhar a carreira com outros olhos.