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No Limite: capixaba Arcrebiano pede para sair e é eliminado do reality

Coach de crossfit de Vila Velha se disse cansado da competição da Globo e chegou a pedir votos para colegas de confinamento antes do portal da eliminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 08:55

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 08:55

No Limite: o participante Arcrebiano, o Bil
No Limite: o participante Arcrebiano, o Bil Crédito: Globo/Reprodução
Acabou o jogo para Arcrebiano em No Limite. O capixaba foi eliminado do reality da Globo na noite desta segunda-feira (7) depois de pedir para sair da competição. 
Bil, como é chamado, confessou aos colegas de confinamento que estava cansado do jogo e chegou a pedir votos para os competidores. Ao todo, ele recebeu quatro votos no portal da eliminação. Jéssica também foi votada por alguns participantes do reality. 

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"Quero agradecer a cada um de vocês, aprendi muito com cada um", disse o coach de crossfit de Vila Velha ao se despedir do No Limite. "Fiz o meu papel. Errei, acertei e aprendi muito com eles. Sou um cara que gosto muito de competição e dei o meu máximo em cada prova", finalizou. 

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