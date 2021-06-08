No Limite: capixaba Arcrebiano pede para sair e é eliminado do reality

Acabou o jogo para Arcrebiano em No Limite. O capixaba foi eliminado do reality da Globo na noite desta segunda-feira (7) depois de pedir para sair da competição.
Bil, como é chamado, confessou aos colegas de confinamento que estava cansado do jogo e chegou a pedir votos para os competidores. Ao todo, ele recebeu quatro votos no portal da eliminação. Jéssica também foi votada por alguns participantes do reality.
"Quero agradecer a cada um de vocês, aprendi muito com cada um", disse o coach de crossfit de Vila Velha ao se despedir do No Limite. "Fiz o meu papel. Errei, acertei e aprendi muito com eles. Sou um cara que gosto muito de competição e dei o meu máximo em cada prova", finalizou.