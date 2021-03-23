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Reality show

No 'BBB 21', Pocah ganha um carro durante jogo da discórdia

Juliette é considerada a mais possessiva, irônica, sem noção, frágil e indecisa

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:26
BBB 21: a funkeira Pocah na sala da casa
BBB 21: a funkeira Pocah na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
O jogo da discórdia na noite desta segunda-feira, 22, foi diferente no Big Brother Brasil 21. Isso porque, além de atribuir qualidades não muito amigáveis aos colegas de reality, os participantes concorreram a um carro de um dos patrocinadores. Os integrantes do BBB 21 vestiram coletes numerados e escolheram alguns opcionais de veículos, como ar condicionado, comando de voz no volante e designer inovador.
Enquanto elegiam um colega com uma das placas do jogo da discórdia, cada um deles deveria trocar dois participantes de lugar. Conseguir o carro nessa dinâmica, basicamente, exigia sorte. Pocah e Viih Tube foram as finalistas do game. Uma delas escolheria a chave que daria a partida no veículo. Pocah escolheu a de número 3 e foi a contemplada. "Obrigada, Deus! Mãe, é pra você", comemorou a cantora.
A noite desta terça-feira, 23, é de paredão no BBB 21. Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz estão na berlinda.

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