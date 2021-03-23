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Reality show

BBB 21: Mãe diz que Gil não seguiu seu conselho para tomar cuidado com amizades

No programa Mais Você, Jacira Santana também afirma 'nunca vi meu filho beber'

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:00
BBB 21: Gilberto com a mãe, Jacira Santana
BBB 21: Gilberto com a mãe, Jacira Santana Crédito: Instagram/jacira.santanna
Jacira Santana, mãe de Gilberto, esteve no programa Mais Você nesta terça-feira (23). Ela e Ana Maria relembraram momentos do doutorando em economia no programa e também comentaram sobre a vida de Gil do Vigor antes da entrada no reality.
Ela afirmou que aconselhou o atual líder a tomar cuidado com suas amizades antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. "Você sente que ele seguiu todos os seus conselhos?", perguntou a apresentadora. A mãe do ecônomo riu e foi direta em sua resposta: "Não".
Jacira também fala que se parece muito com seu filho, na animação e personalidade. Jacira afirma que seu filho está sendo autêntico no programa. "Às vezes ele explode mesmo, mas reconhece quando está errado", comenta.
Sobre o comportamento de Gil nas festas, a mãe diz que "nunca vi meu filho beber, estou vendo meu filho beber agora no programa". Então foram mostradas imagens de Gilberto e Lucas, e momentos do brother nas festas.

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A mãe do doutorando diz que não tinha muitos comentários sobre seu filho nas festas pois "Gilberto passou a vida inteira no quarto estudando, quando não estava no quarto estava na federal ou na igreja", relembra.
Sobre os estudos, ela afirma que Gil do Vigor estudou muito para ter uma vida melhor. Jacira faz faculdade de gastronomia, pois seu filho insistiu que ela voltasse a estudar. Atualmente, ela teve que trancar a faculdade pois estava desempregada, mas pretende voltar.
Jacira esteve no programa para ensinar uma receita de cuscuz nordestino, relembrando a discussão de Fiuk, Juliette e Gil. Ao longo do programa o áudio dela teve que ser monitorado, pois, estava muito baixo, porém o problema foi arrumado para ver a receita.

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