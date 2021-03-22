"BBB 21": Carla Diaz, Rodolffo e Fiuk estão no paredão

O oitavo paredão do "BBB 21" foi formado na noite deste domingo (21) e estão nele a atriz Carla Diaz, o cantor Fiuk e o sertanejo Rodolffo. Caio acabou indicado, também, mas se salvou com a prova do bate e volta.
O processo de votação começou com Thais sendo imunizada pelo anjo Viih Tube. Rodolffo foi indicado pelo líder Gilberto, que ficou em dúvida sobre se mandava o sertanejo ou o capixaba Arthur para a berlinda.
O doutorando em Economia também teve que desempatar os brothers mais votados pela casa, Caio e Juliette, e optou pelo Bastião. Cada um deles levou quatro votos.