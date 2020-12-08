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Saúde

Nicette Bruno: 'hemodiálise está fazendo efeito', diz Beth Goulart

Atriz segue internada em estado grave, intubada e sedada, com covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 17:22

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:22

Beth Goulart e Nicette Bruno
Beth Goulart e Nicette Bruno Crédito: Instagram / @bethgoulartoficial
A atriz Nicette Bruno, 87, segue internada com covid-19, Segundo informações do hospital divulgadas nesta terça-feira, 8, a atriz permanece "sedada, entubada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".
Sua filha, Beth Goulart, usou o Instagram para falar sobre a saúde de sua mãe: "O estado dela continua delicado. A hemodiálise está fazendo efeito, graças a Deus, mas temos que tomar cuidado e ter bastante paciência, resiliência, esperança e fé."
Nicette Bruno teve sua internação por covid-19 divulgada em 29 de novembro. No último sábado, 5, apresentou piora na função renal e passou a fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório também havia tido uma "discreta melhora", o que não se repetiu nos dias seguintes.
Confira a íntegra do boletim médico com o estado de saúde da atriz divulgado nesta terça-feira, 8.
"Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2020 - A paciente Nicette Bruno segue internada na UTI da Casa de Saúde São José. Seu quadro ainda é considerado grave. Está sedada, entubada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise."

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