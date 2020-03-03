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Faturando alto!

Neymar e Caio Castro cobram até R$ 2,7 milhões por publipost

Gracyanne, Ronaldinho e Camila Coelho também figuram na lista das celebridades que faturam uma grana com publicidade nas redes sociais

Publicado em 03 de Março de 2020 às 08:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 08:23
O ator Caio Castro em viagem às Maldivas Crédito: Gabriel Felix Photography
Imagine fazer uma postagem no Instagram falando de alguma empresa ou produto e cair na sua conta quase R$ 3 milhões. E isso acontece, só que com celebridades e pessoas influentes. É o que aponta levantamento de 2019 da Hopper HQ, uma empresa americana responsável pelo agendamento de postagens para o Instagram.
Segundo o estudo, o jogador Neymar é o brasileiro que mais ganha dinheiro com o Instagram: a cada postagem paga ele receberia o equivalente a R$ 2,7 milhões.
O ator Caio Castro também aparece na lisa no 29º lugar. Segundo o levantamento da empresa, Castro fatura o equivalente a R$ 620 mil por postagem a favor de alguma publicidade.
Ronaldinho Gaúcho também figura na lista da empresa americana. Em 20º lugar, Ronaldinho ganha com o Instagram cerca de R$ 1,15 milhão de acordo com cotação atual do dólar.

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Mais dois brasileiros estão entre as celebridades que mais faturam na rede social. Em 66º está influenciadora digital de moda Camila Coelho. A cada postagem patrocinada, recebe R$ 125 mil.
Gracyanne Barbosa é a 8ª do mundo na área de fitness e a 77ª dentre as celebridades da lista com faturamento em torno dos R$ 89 mil por post.
Fora os brasileiros, a lista é composta por nomes de peso como Kylie Jenner, a número 1, com mais de R$ 4 milhões por postagem. Ariana Grande vem em 2º lugar com R$ 3,75 milhões, seguida de perto pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo, com R$ 3,67 milhões.
Dentre os dez primeiros ainda podem ser encontrados Selena Gomez (5º), Beyoncé (7º) e Justin Bieber (10º).

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