Natalie Portman será estrela de filme inspirado em livro de Elena Ferrante

Natalie Portman será produtora e atriz protagonista de um filme da HBO Crédito: Reprodução/ Instagram

A israelense-americana Natalie Portman será produtora e atriz protagonista de um filme da HBO inspirado em "Dias de Abandono", um dos sucessos da escritora italiana Elena Ferrante. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pelo site da revista Variety.

O longa é a segunda adaptação do livro para o cinema --a primeira foi lançada em 2005 e dirigida por Roberto Faenza-- e está em fase de pré-produção.

O roteiro e direção do filme da HBO serão da cineasta americana Maggie Betts. Portman será a protagonista do elenco e uma das produtoras.

"Dias de Abandono" narra a história de Olga, uma mulher que enfrenta uma série de conflitos e incertezas após ser abandonada pelo seu então marido, Mario.

Olga se vê, então, à beira de um abismo após 15 anos de dedicação ao lar, nos quais Mario construiu sua carreira enquanto ela desistiu de trabalhar com literatura.