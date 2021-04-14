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Natalie Portman será estrela de filme inspirado em livro de Elena Ferrante

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pelo site da revista Variety; a atriz será produtora e protagonista do filme da HBO

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 12:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 12:37
Natalie Portman
Natalie Portman será produtora e atriz protagonista de um filme da HBO Crédito: Reprodução/ Instagram
A israelense-americana Natalie Portman será produtora e atriz protagonista de um filme da HBO inspirado em "Dias de Abandono", um dos sucessos da escritora italiana Elena Ferrante. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pelo site da revista Variety.
O longa é a segunda adaptação do livro para o cinema --a primeira foi lançada em 2005 e dirigida por Roberto Faenza-- e está em fase de pré-produção.
O roteiro e direção do filme da HBO serão da cineasta americana Maggie Betts. Portman será a protagonista do elenco e uma das produtoras.
"Dias de Abandono" narra a história de Olga, uma mulher que enfrenta uma série de conflitos e incertezas após ser abandonada pelo seu então marido, Mario.
Olga se vê, então, à beira de um abismo após 15 anos de dedicação ao lar, nos quais Mario construiu sua carreira enquanto ela desistiu de trabalhar com literatura.
Elena Ferrante é o pseudônimo da autora da chamada tetralogia napolitana, inaugurada por "A Amiga Genial", em 2011.

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