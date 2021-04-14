Filmes produzidos por alunos de 53 municípios do ES ganham mostra na web

Cena do curta-metragem "O Caminho da Glória", rodado por estudades de Muniz Freire Crédito: Instituto Parceiros do Bem

Usar o cinema como "janela" para o pertencimento, fazendo com que moradores de cidades do interior do Espírito Santo possam enxergar suas memórias e vivências na tela.

"Todo Mundo Tem Uma História", que acontece gratuitamente, de quinta-feira (15) a domingo (18), com transmissão pelo canal do Instituto Parceiros do Bem, idealizador do projeto. Esse é um dos objetivos da mostra virtual, que acontece gratuitamente, de quinta-feira (15) a domingo (18), com transmissão pelo canal do YouTube do, idealizador do projeto.

O evento contará com mais de 90 curtas-metragens produzidos por alunos de escolas públicas de 53 municípios do Estado, participantes de oficinas de audiovisual no período de 2009 a 2011. "Os filmes foram desenvolvidos durante capacitação de cerca de 1,8 mil estudantes naquele período, em uma iniciativa chamada 'MCA – Mostra Capixaba de Audiovisual'", relembra Simone Marçal, uma das idealizadoras do projeto.

Para a mostra que acontece nesta semana, as produções foram reeditadas (para ganharem mais qualidade técnica), com a inclusão de legendas e remasterização do áudio. Entre documentários e clipes musicais, os filmes versam sobre o cotidiano desses estudantes, que segue em constante mutação com o "tecido social" a que são submetidos.

"São pessoas comuns do nosso Estado. Jovens que, ao terem contato com o universo audiovisual, tiveram muitas vezes a oportunidade de seguir carreira profissional, mas, primeiro, puderam ter contato com o sentimento de empoderamento e pertencimento", aponta Marçal.

Entre as mais de 90 histórias, algumas chamam a atenção pelo requinte estético e poder narrativo, algo quase impensável para projetos estudantis. "O Caminho da Glória", rodado por alunos de Muniz Freire, transborda afetividade para mostrar o cotidiano da primeira catadora de material reciclado da cidade.

"Na época, a filha não aceitava muito bem o trabalho da mãe. Fizemos a exibição do curta em praça pública, com a presença das duas e muitos aplausos. Foi um momento de muita emoção", relembra Simone.

Cena do documentário capixaba "No Tempo da Nona", dirigido por estudantes de Vargem Alta Crédito: Instituto Parceiros do Bem

Entre os projetos considerados imperdíveis para a produtora cultural está "No Tempo da Nonna", desenvolvido por alunos de Vargem Alta.

"É um filme muito bem fotografado, que esbanja emoção para contar a vida de três mulheres que vivem em um sítio, entre a nostalgia e muito trabalho", destaca.

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"Todo Mundo Tem Uma História" foi dividido em 22 blocos para a exibição dos filmes (veja a programação no serviço). Três deles são especiais: dois com a exibição de videoclipes e filmes de ficção, também produzidos nas oficinas de 2009 a 2011, e um para a projeção do documentário “Tramas”, dirigido por Leonardo Gomes e Simone Marçal, rodado em 2014 na região do Caparaó. A obra versa sobre lendas, belezas e o imaginário dos moradores da região.

Cena do documentário “Tramas”, dirigido por Leonardo Gomes e Simone Marçal Crédito: Reprodução

O evento também apresenta, na quinta-feira, a partir das 19h, um painel com o tema “O Audiovisual Como Potencializador Da Juventude”.

Com mediação do produtor, publicitário e roteirista Marcelo Siqueira, o encontro contará com quatro estudantes que participaram das oficinas, há uma década. São eles: a fotógrafa Maíra Radael, há nove anos especializada em fotografia de famílias em Ibitirama, Irupi e região; a publicitária Alynne Berlando; o produtor musical e filmmaker Edu Donna; e Victor Hugo Merçon Azevedo, formado em Direito e mestrando na área.

"A mesa ressalta o caráter formador que as oficinas tiveram. Muitos daqueles estudantes seguiram trabalhando com arte, seja com fotografia, publicidade ou mesmo com produção de vídeo", acredita Simone Marçal, complementando que pretende negociar com o Governo Estadual - via Secult/ES - para que novas oficinas de audiovisual sejam realizadas.

MOSTRA VIRTUAL "TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA"

QUANDO: de quinta-feira (15) a domingo (18), a partir das 16 horas

de quinta-feira (15) a domingo (18), a partir das 16 horas COMO VER: gratuitamente, pelo canal do YouTube do Instituto Parceiros do Bem

PROGRAMAÇÃO