Filmes produzidos por alunos de 53 municípios do ES ganham mostra na web

Usar o cinema como "janela" para o pertencimento, fazendo com que moradores de cidades do interior do Espírito Santo possam enxergar suas memórias e vivências na tela.
Esse é um dos objetivos da mostra virtual "Todo Mundo Tem Uma História", que acontece gratuitamente, de quinta-feira (15) a domingo (18), com transmissão pelo canal do YouTube do Instituto Parceiros do Bem, idealizador do projeto.
O evento contará com mais de 90 curtas-metragens produzidos por alunos de escolas públicas de 53 municípios do Estado, participantes de oficinas de audiovisual no período de 2009 a 2011. "Os filmes foram desenvolvidos durante capacitação de cerca de 1,8 mil estudantes naquele período, em uma iniciativa chamada 'MCA – Mostra Capixaba de Audiovisual'", relembra Simone Marçal, uma das idealizadoras do projeto.
Para a mostra que acontece nesta semana, as produções foram reeditadas (para ganharem mais qualidade técnica), com a inclusão de legendas e remasterização do áudio. Entre documentários e clipes musicais, os filmes versam sobre o cotidiano desses estudantes, que segue em constante mutação com o "tecido social" a que são submetidos.
Entre as mais de 90 histórias, algumas chamam a atenção pelo requinte estético e poder narrativo, algo quase impensável para projetos estudantis. "O Caminho da Glória", rodado por alunos de Muniz Freire, transborda afetividade para mostrar o cotidiano da primeira catadora de material reciclado da cidade.
"Na época, a filha não aceitava muito bem o trabalho da mãe. Fizemos a exibição do curta em praça pública, com a presença das duas e muitos aplausos. Foi um momento de muita emoção", relembra Simone.
Entre os projetos considerados imperdíveis para a produtora cultural está "No Tempo da Nonna", desenvolvido por alunos de Vargem Alta.
"É um filme muito bem fotografado, que esbanja emoção para contar a vida de três mulheres que vivem em um sítio, entre a nostalgia e muito trabalho", destaca.
CATEGORIAS
"Todo Mundo Tem Uma História" foi dividido em 22 blocos para a exibição dos filmes (veja a programação no serviço). Três deles são especiais: dois com a exibição de videoclipes e filmes de ficção, também produzidos nas oficinas de 2009 a 2011, e um para a projeção do documentário “Tramas”, dirigido por Leonardo Gomes e Simone Marçal, rodado em 2014 na região do Caparaó. A obra versa sobre lendas, belezas e o imaginário dos moradores da região.
O evento também apresenta, na quinta-feira, a partir das 19h, um painel com o tema “O Audiovisual Como Potencializador Da Juventude”.
Com mediação do produtor, publicitário e roteirista Marcelo Siqueira, o encontro contará com quatro estudantes que participaram das oficinas, há uma década. São eles: a fotógrafa Maíra Radael, há nove anos especializada em fotografia de famílias em Ibitirama, Irupi e região; a publicitária Alynne Berlando; o produtor musical e filmmaker Edu Donna; e Victor Hugo Merçon Azevedo, formado em Direito e mestrando na área.
"A mesa ressalta o caráter formador que as oficinas tiveram. Muitos daqueles estudantes seguiram trabalhando com arte, seja com fotografia, publicidade ou mesmo com produção de vídeo", acredita Simone Marçal, complementando que pretende negociar com o Governo Estadual - via Secult/ES - para que novas oficinas de audiovisual sejam realizadas.
MOSTRA VIRTUAL "TODO MUNDO TEM UMA HISTÓRIA"
- QUANDO: de quinta-feira (15) a domingo (18), a partir das 16 horas
- COMO VER: gratuitamente, pelo canal do YouTube do Instituto Parceiros do Bem
PROGRAMAÇÃO
- QUINTA -FEIRA (15)
- 16h - BLOCO 1
- “Feliz Lembrança”, de Alegre
- “Branco”, de Divino de São Lourenço
- “Toda casa uma história tem”, de Dores do Rio Preto
- “Dodola”, de Guaçuí
- “Gentileza”, de Ibatiba
- 17h - BLOCO 2
- “Guia”, de Ibitirama
- “O guardião da pedra”, de Irupi
- “Flores”, de Iúna
- “A árvore solitária”, de Jerônimo Monteiro
- “Ouro Negro”, de Muniz Freire
- “O desafio do silêncio”, de São José do Calçado
- 18h10 - BLOCO 3
- “Arrependido”, de Afonso Cláudio
- “Ecotur”, de Alfredo Chaves
- “Bonzim Bonzim”,de Brejetuba
- “Mãos que movimentam”, de Castelo
- “Formosa”, de Conceição do Castelo
- 19h - PAINEL:
- “O Audiovisual como Potencializador da Juventude”
- 20h30 - BLOCO 4
- “São Bento tira o chapéu”, de Domingos Martins
- “Bulling”, de Itaguaçu
- “Broti”, de Itarana
- “Ous Land (Nossa Terra)”, de Laranja Terra
- “Wameri”, de Marechal Floriano
- SEXTA-FEIRA (16)
- 16h - BLOCO 5
- “Os filhos do sol e das águas”, de Santa Leopoldina
- “Lewing Lang: Terra Viva”, de Santa Maria de Jetibá
- “Sim, Senhora!”, de Santa Teresa
- “Terra”, de São Roque do Canaã
- “De onde vem?”, de Vargem Alta
- “Orelha D’onça”, de Venda Nova do Imigrante
- 17h05 - BLOCO 6
- “Orzel Bialy”, de Águia Branca
- “Brechó”, de Alto Rio Novo
- “James Jhonson”, de Baixo Guandu
- “Sentinela Capixaba”, de Barra de São Francisco
- “História de Pescador”, de Colatina
- 18h05 - BLOCO 7
- “Nossa Terra, Nosso Orgulho”, de Governador Lindenberg
- “De Ametista a Mantenópolis”, de Mantenópolis
- “Através de um Dom”, de Marilândia
- “O Senhor do Sol”, de Nova Venécia
- “Garimpando Histórias”, de Pancas
- 19h - BLOCO 8
- “Encantamento”, de São Domingos do Norte
- “Na Garupa da História”, de São Gabriel da Palha
- “Três Etnias, Um Sonho”, de Vila Pavão
- 19h30 - BLOCO 9
- “O pai da cachoeira”, de Alegre
- “O poder do natural”, de Divino de São Lourenço
- “Néctar da Vida”, de Dores do Rio Preto
- “Entalhes e acordes de um urucungo”, de Guaçuí
- “Vai rasgando”, de Ibatiba
- “29540 a interferência humana no meio”, de Ibitirama
- 20h30 - BLOCO 10
- “Virgínia”, de Irupi
- “Caminho Imperial”, de Iúna
- “Comunidade Bio-iluminada”, de Jerônimo Monteiro
- “O caminho da Glória”, de Muniz Freire
- “... E o lixo? O que fazer?”, de São José do Calçado
- SÁBADO (17)
- 16h - BLOCO 11
- “Saudade da minha tropa”, de Afonso Cláudio
- “Taro São Bento”, de Alfredo Chaves
- “Colhendo consequência, plantando consciência”, de Brejetuba
- “Sua terra, minha vida”, de Castelo
- “Café com leite”, de Conceição do Castelo
- 16h55 - BLOCO 12
- “Nossas belezas nossa cultura”, de Domingos Martins
- “Arte pelas mãos”, de Itarana
- “Simplicidade”, de Itaguaçu
- “Doce sabor”, de Laranja da Terra
- “Einen Kaife Trinken?”, de Marechal Floriano
- 17h50 - BLOCO 13
- “Tanque rede”, de Santa Leopoldina
- “A força da Água”, de Santa Maria de Jetibá
- “Raízes”, de Santa Teresa
- “No tempo de Nona”, de Vargem Alta
- “Socol: A força do agroturismo”, de Venda Nova do Imigrante
- 18h45 - BLOCO 14
- “O Jaraguá”, de Anchieta
- “Boa Vista F.C.”, de Apiacá
- “A vida nos trilhos”, de Atílio Vivacqua
- “Ruínas de Mangaravite”, de Bom Jesus do Norte
- “Sopro Centenário”, de Cachoeiro de Itapemirim
- 19h45 - BLOCO 15
- “A banda”, de Iconha
- “Barão de Itapemirim... Redescobrindo a história”, de Itapemirim
- “Caiu na rede é História”, de Marataízes
- “São Pedro do Itabapoana, uma viagem onde o tempo parou”, de Mimoso do Sul
- “Livro de Ouro”, de Muqui
- DOMINGO (18)
- 16h - BLOCO 16
- “As pastorinhas”, de Piúma
- “Jongada das Neves”, de Presidente Kennedy
- “Memórias em Sintonia”, de Rio Novo do Sul
- 16h35 - BLOCO 17
- “A ideia e a formão: A história do artesão Isaías”, de Águia Branca
- “Do forró ao doradão”, de Alto Rio Novo
- “O artesão do asfalto”, de Baixo Guandu
- “1991 - O ano que a cidade parou”, de Barra de São Francisco
- “O começo sem fim”, de Colatina
- 17h30 - BLOCO 18
- “Tijolo por tijolo”, de Governador Lindenberg
- “Do solo à arte”, de Mantenópolis
- “Fé nas alturas”, de Marilândia
- “Batalha Criativa”, de Nova Venécia
- 18h25 - BLOCO 19
- “Também conhecido por: Tijuca”, de Pancas
- “Santos Reis”, de São Domingos do Norte
- “Pedagogia da Alternância”, de São Gabriel da Palha
- “Catacumbas transversais”, de Vila Pavão
- 19h20 - BLOCO 20 - ESPECIAL FICÇÃO
- “A casa no fim da rua”
- “A menina da Corrente”
- “A cor desta noite”
- 20h - BLOCO 21 - ESPECIAL VIDEOCLIPE
- “Rato no Coador”
- “Banda Scrap”
- “A Mova é minha vida”
- 22h15 - BLOCO 22 - ESPECIAL "TRAMAS"
- “Tramas”