MAM-Rio promove retrospectiva do cineasta Rodrigo de Oliveira

Ter entrado no cinema através da crítica marca profundamente a minha experiência na realização. Me orgulho de fazer filmes modernos, na tradição de modernismo que ficou interrompida pelo governo Fernando Collor (no início da década de 1990) com o fim da Embrafilme. Essa tradição, inclusive, o movimento de retomada da produção nacional não soube aproveitar: o cinema dos velhos mestres do Cinema Novo e do Cinema Marginal, que tiveram suas carreiras sustadas. Sabe-se lá o que teriam realizado se a indústria tivesse se recuperado nos mesmos termos. Essa consciência é a do estudante de cinema brasileiro, do crítico que se debruçou sobre a nossa história. Eu faço filmes no Espírito Santo, e a história do cinema brasileiro é onde eles vão morar quando saem de mim: é fundamental que os filmes conversem e tentem expandir essa história.