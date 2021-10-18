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Mamãe

Nasce Matteo, segundo filho da cantora Luiza Possi

Artista anunciou a chegada do bebê em um vídeo nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2021 às 08:41

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 08:41

Luiza Possi e Cris Gomes anunciam segunda gravidez
Luiza Possi e Cris Gomes anunciam segunda gravidez Crédito: Instagram/@luizapossi
Matteo, o segundo filho de Luiza Possi, 37, nasceu no início da noite de domingo (17), de parto normal, em São Paulo. A cantora anunciou a chegada do bebê por meio de um vídeo em que aparece com o filho no colo.
"Vida longa ao meu pequeno. Obrigada a todos que vibraram por nós", ela escreveu.
Luiza foi para a maternidade no sábado (16) e nas redes sociais contou que passou 12 horas com um balão uterino e teve contrações das 10h às 18h40 de domingo. "Eu senti a dor e a delícia de um parto normal maravilhoso! Que benção!", disse.
Segundo ela, o marido, Cris Gomes, ex-diretor do Domingão do Faustão que já está na Band e prepara o novo programa do apresentador, permaneceu ao seu lado o tempo todo. E a mãe, a cantora Zizi Possi, ficou em casa com o filho mais velho do casal, Lucca, 2.
Em setembro, quando estava no oitavo mês da gestação, Luiza pensou que a bolsa gestacional havia rompido e correu para o hospital. Mas era alarme falso.
"Ontem, de repente, ficou tudo molhado e comecei a gritar que a bolsa estourou. Estou com 32 semanas e isso seria muito ruim. Liguei para minha médica, convoquei marido, mãe, filho, todo mundo", contou Luiza em post nas redes sociais. "Fui examinada e realmente a bolsa não havia estourado! Graças a Deus. Mas então, o que aconteceu? A conclusão é: sentei no molhado. Que mico!", ela contou.
Luiza dividiu vários momentos da segunda gravidez com os fãs. Postou fotos da barriga, mostrou o quarto do bebê e relatou o medo de o filho mais velho sentir ciúme do caçula. Falou também das inseguranças por precisar dividir as atenções entre os dois.
"O que sei é que vou criar dois meninos feministas nesse mundão de meu Deus. Dois moleques que vão respeitar e amar as pessoas, dois meninos que com certeza não serão machistas", afirmou.

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