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'Fase mais turbulenta da minha vida', desabafa Projota após apagar fotos do Instagram

Cantor deixou apenas uma carta aberta aos fãs em sua rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 17:10

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:10

Projota lança sua nova música, “Nossa Lei”, nesta sexta-feira (11)
Projota apagou todas as fotos de seu perfil do Instagram Crédito: Rui Mendes
Deixando apenas uma carta aberta aos fãs, o cantor Projota apagou, nesta quinta-feira (14), todas as fotos de seu perfil do Instagram. Em sua última publicação, o rapper escreveu um grande desabafo sobre o que estava sentindo ultimamente.
"Eu já fui tela em branco, e rabiscando traços tortos e rascunhos de ideias em minhas folhas, me criei. Já foi o tempo que me gabava por quantos discos de ouro eu ganhei. Hoje, mais maduro, olho para o espelho e me orgulho de tantos discos que eu enviei para o mundo. Filhos de um pai solteiro ambulante, sem casa, sem tempo, sem nada, apenas aquela velha tela em branco", começa o relato do cantor na carta.
Em seguida, Projota cita o momento conturbado que passou nos últimos tempos. "Dessa vez, eu vinha passando pela fase mais turbulenta da minha vida. Foram tantas perdas que eu me vi num mar de medo, eu realmente não sabia o que fazer."
O artista continua o desabafo afirmando estar perdido, dizendo que era preciso encontrar o caminho de casa. E que, por isso, voltou ao estúdio para produzir música e continuar sua arte. O novo disco, segundo o cantor, será em homenagem as mulheres da vida dele.
"Dedico às mulheres da minha vida. Uma delas, se foi esse ano (a avó do artista, morreu em junho), esse disco é para elas. Nelas, vejo meu presente, passado e futuro, a vida continua", revelou artista de 35 anos.
Ao final da carta, Projota menciona "um novo ciclo que se inicia", revelando que sua nova música se chamará "Volta". 

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