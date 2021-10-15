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Arthur Picoli deixa o Twitter após receber novas ameaças de morte

Antes de desativar a conta, ex-BBB desabafou na rede social sobre as mensagens de preocupação que recebe da família
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

15 out 2021 às 09:05

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 09:05

Arthur Picoli
Arthur Picoli Crédito: Instagram | @ArthurPicoli
O ex-BBB Arthur Picoli desativou sua conta no Twitter na madrugada desta sexta-feira (15). Antes de sair da rede social, o capixaba desabafou novamente sobre as ameaças de morte que ele e a família continuam sofrendo desde que saiu do Big Brother Brasil 21.
"Se nenhuma providência havia sido tomada até hoje, foi por respeito e PENA dos pais dessa galerinha da internet, que acha que pode tudo. Irmão, cansei de receber a seguinte mensagem da minha família: 'tá tudo bem? isso é verdade? Tem alguém no condomínio?", escreveu.
Ele continuou o desabafo por mais dois posts: "Ou acabem logo com isso e façam o que estão falando ou parem, por favor, pela minha família".
"Pode falar que é vitimismo e tudo o mais, só não vou permitir que tirem o sono das pessoas que eu amo. Meus erros já corrigi aqui fora com TODOS. Vivi coisas que adoraria contar a todos vocês, e hoje só queria seguir a vida. Numa boa, pô, vai estudar, trabalhar, ajudar os pais", finalizou Arthur.
As mensagens deixaram os fãs preocupados. Alguns até chamaram os haters para a briga. "Bom, vocês viram o desabafo do Arthur?! É insano conviver com isso, é angustiante. Falta senso, falta ética, falta tudo.Mtas coisas chegam até nós e imaginem o que chega nele. Parem com isso, qual é o prazer de disseminar ódio na internet?! INTERNET NÃO É TERRA SEM LEI, PAREM!", escreveu um perfil sobre o capixaba.
"Hater, me ataca, me xinga, me ameaça. Faz qualquer coisa comigo, mas nele não. Vem em min, dou até endereço, mas não mexa com Arthur pelo amor que você tenha à sua família", escreveu outro.
"Nossa, Arthur! Eu realmente não faço ideia o que vc recebe por DM. Mas pelo teor de sua postagem, parece ser muito além de "hate" banal, parece ameaça criminosa. Denuncie, depois daquela história da arma, eu tenho muito medo dessas pessoas doentes. Proteja-se!", publicou outro fã.
Pouco tempo depois da postagem, ele desativou a conta na rede social.
Arthur Picoli desativa conta no Twitter
Arthur Picoli desativa conta no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter

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